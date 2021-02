En Sonora empieza la gran desbandada de morenistas Petra Santos provoca la salida de 5 regidores de MORENA en San Luis Río Colorado y afecta a Durazo, se esperen mas renuncias Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales, Caborca, Empalme, Hermosillo., etc!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y como era de esperarse aquí en esta humilde columna que a veces nos critican los trolles y bots pagados por los gobiernos morenistas de que estamos mal en nuestras humildes columnas que hacemos para mantener debidamente informada al gente, sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni mucho menos ayudar a otros finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder se hacen vivos y pruebas inundan Sonora y México de políticos que se creen la Divina Garza.

PERO BUENO VAMOS AL GRANO DE LA GRAN DESBANDADA DE MORENISTAS QUE YA EMPIEZA Y QUE AQUI YA SE LO HABIAMOS ANTICIPADO, el asunto se torna mas grave aun de lo que parece para el candidato de MORENA al gobierno de Sonora Don Alfonso Durazo porque En SAN LUIS RIO COLORADO YA EMPEZO LA DESBANDADA RENUNCIAN A MORENA 5 REGIDORES Y MUCHISIMOS MORENISTAS DEL MUNICIPIO, YA SE HABLA DE MILES y pues la gran verdad no creo que a ningún candidato al gobierno de Sonora le convenga que su gente de su mismo partido este renunciando antes de las elecciones.

Se sabe de muy buenas fuentes en SLRC LA PROTAGONISTA DE LA GRAN DESBANDADA ES PETRA SANTOS y no era para menos la señora originaria de San Luis Río Colorado no se iba a quedar con los brazos cruzados ella ahí tiene mucho poder con la gente y pues así se pagan las facturas políticas cuando se deben, pues que mala onda porque tenemos información fidedigna que en otros municipios del estado también esta por tronar la bomba política y muchos morenistas también se irán a otros partidos porque se sintieron despreciados.

Se espera que en CAJEME, HERMOSILLO, NOGALES, GUAYMAS, NAVOJOA, EMPALME, CABORCA, ETC, ETC, también renuncian mucha gente a MORENA en los próximos días esa es la información que tenemos hasta ahorita, y si no al tiempo amigos lectores.