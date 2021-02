¡En Sonora no deben confiarse los candidatos hay 29% de indecisos según consulta Mitofsky de Roy Campos, casi 300 mil están indecisos esos le podrían dar el triunfo a Durazo, “Borrego” o Ricardo!

VOCES DE MEXICO/Por Christopher Villegas/Director y Corresponsal en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Y miren amigo lectores allá en el estado de Sonora todavía no hay nada para nadie ni para Alfonso Durazo candidato de MORENA, ni para Ernesto “El Borrego” Gándara, ni para Ricardo Bours, porque según las encuestas dadas a conocer en Radio Formula por el mejor encuestador de México Roy Campos de consulta Mitofsky, por ejemplo “El Borrego” según él sale muy parejo con Durazo casi 30% de aceptación de los sonorenses si tomamos en cuenta que votaran 1 millón de sonorenses, cada 10 mil votos es un un punto porcentual entonces el 29% de indecisos serian casi 290 mil votos que todavía no saben por quien votar.

Esos votos le podrían estar dando el triunfo a cualquiera de los tres candidatos aunque dicen que Ricardo Bours va muy bajo con apenas 5% de puntos ósea casi 50 mil votos que ya lo quieren con los indecisos Ricardo a completaría 340 mil votos, pero también “El Borrego” con 300 mil que ya tiene a completaría 590 mil votos con los indecisos y también Alfonso Durazo con el 30% que ya tiene a completa 300 mil votos mas los 290 mil de los indecisos a completaría también 590 mil y es así como a todos los candidatos a la gubernatura de Sonora le interesan muchísimo los votos de ese 29% de indecisos que no quieren decir por quien votaran en las próximas elecciones del 6 de junio del 2021. Pues así las cosas amigos de esta columna “Voces de México escrita por su servidor Christopher Villegas, hasta la próxima, buen día.