En el aniversario 104 de la Constitución, Segob llama a la unidad nacional

La titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, llamó a todas las fuerzas políticas y al pueblo de México, a la unidad a fin de “rescatar la fuerza de México”

Al conmemorar el aniversario 104 de la Constitución Política, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a la unidad nacional.

Sánchez Cordero acudió al Teatro de La República, en Querétaro, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar el acto protocolario oficial ante el gabinete, gobernadores, y representantes de la Suprema Corte y el Congreso.

“El compromiso de un pueblo, su alianza, su pacto fundacional, es la unidad. En este majestuoso recinto llamó hoy a todas las fuerzas políticas, a todos los ciudadanos y ciudadanas al pueblo de México, a renovar nuestra alianza, a volvernos a unir en una sola voz, en un solo corazón, en una sola palabra: rescatar la fuerza de México”, expuso la titular de Gobernación.

Al leer su mensaje, el principal en la conmemoración dijo que la unidad nacional permitirá que México tenga justicia social

“Hago desde esta tribuna un llamado a que la palabra México resuene y a que se escuche en los confines de todo nuestro país. Que se sepa, que quede claro, que México tiene un pacto, una constitución, una alianza que hoy renovamos, porque nos queremos fuertes, porque nos queremos plenos, porque queremos ser uno sólo, porque queremos un México sin sed de justicia social, un México unido”, recalcó la secretaria.

La pandemia obligó a que las butacas y balcones del teatro donde se realizó el Constituyente en 1917 y donde cada año se celebra la Constitución, lucieran semivacíos.

El senador por Morena, Oscar Ramírez Aguilar, presidente de la mesa Directiva del Senado llamó a que la atención a la pandemia no sea utilizada con fines electorales.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirle a la Fiscalía General de la República pueda enviar a territorio nacional y fortalecer a las instituciones del Ministerio Público que derivan de la Fiscalía de Delitos Electorales para que a nadie se le vaya a ocurrir lucrar con las vacunas… lo que es peor, con la salud de México. Con eso no se juega, es en serio”, aseguró el senador morenista”.

La ministra Yazmín Esquivel Mossa, expuso que la pandemia no sólo puso a prueba la salud de los mexicanos sino también a su sistema de salud pública y al gobierno mismo, a la economía y modificó nuestra vida cotidiana.

“Ha profundizado las desigualdades, ha acrecentado los rezagos que luchábamos por abatir, afectó también de manera inusitada la operación gubernamental, comprometiendo el regular desempeño de sus actividades, para reorientar sus esfuerzos hacia la atención de la salud y las necesidades de la población más desfavorecida”, puntualizó la ministra.

A la conmemoración también acudieron integrantes del gabinete y gobernadores.