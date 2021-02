RECIBE ALEX EL REGALO DE UNA HERMOSA FAMILIA

Compartir ! tweet





El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Cajeme a través de la Agencia Municipal de Adopciones y Reintegraciones (AMAR), con una emotiva ceremonia dio en adopción al pequeño Alex de 9 años a sus nuevos padres Maribel y Oswaldo, quienes lo esperaban con gran anhelo para iniciar una nueva vida juntos formando una hermosa familia, donde el ingrediente esencial es el amor.Arlen Mariscal, Presidenta del Voluntariado de DIF Cajeme felicitó a la familia por esta nueva etapa, a quienes emotivamente y con orgullo les reconoció la valiosa decisión que cambiará el resto de sus vidas y la del pequeño Alex.“Amar no es cuestión de sangre, es decisión del corazón, es la primera vez que me toca estar presente en una ceremonia tan emotiva y conmovedora como esta, me siento muy emocionada al poder ser parte de una nueva historia, una familia que se forma del corazón, los felicito y deseo lo mejor para su vida, cuentan con el apoyo incondicional de todo el equipo de DIF Cajeme siempre que lo necesiten, Dios los bendiga”, expresó.Como parte de la emotiva ceremonia, Alan Alejandro Chayres, Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, brindó a los padres toda la información jurídica sobre el proceso de adopción. “Después de recorrer el camino largo de la adopción, de tantos papeleos, trámites legales, de tantas dudas, prevalece ese instinto de ser padres, de dar amor, cariño y cuidado a ese pequeño que logrará ser parte importante para formar una familia, bien vale el esfuerzo”, comentó.Cabe señalar que, durante el año pasado un total de 13 menores de edad recibieron el regalo de una nueva familia, mientras que en lo que va del 2021 dos pequeños han formado parte de un nuevo y amoroso hogar.Estuvieron presentes Santiago López Meza, Director General de DIF Cajeme; Edith Hernández Lira, Coordinadora de Agencia AMAR; Yumiko Luí y Marina Quiroz, Psicólogas de DIF Cajeme.