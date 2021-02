¡En Sonora el líder estatal del PT Ramón Flores dice que irán solos por las alcaldías del estado y que “Vale mas solos que mal acompañados”, algo anda muy mal no quieren saber nada de Durazo!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las cosas siguen de mal en peor cada día más y la gran verdad no es por jorobar en contra de Durazo es buen hombre, buen político y merece una oportunidad como todos en las vida pero políticamente se nos hace muy raro que con la gran capacidad del político de Bavispe no hayan podido negociar con el partido del Trabajo todavía en Sonora.

Porque tenemos información fidedigna y certera de que en varias ocasiones el líder estatal del PT Don Ramón Flores con la venia y apoyo de Ana Gabriela Guevara su jefa han jurado y perjurado de que irán solos por las principales alcaldías de Sonora Y “QUE VALE MAS SOLOS QUE MAL ACOMPAÑADOS”, y la verdad eso quiere decir que las cosas no andan muy bien con el candidato de MORENA ya que por ejemplo en Cajeme el candidato a la alcaldía el “Siri” Salido acaba de declarar públicamente que Durazo no lo pela, que ni un saludo le da, que no a tenido ninguna platica con él y que ni las llamadas le recibe, entonces ahí esta la gran prueba de que las cosas andan muy mal porque el PT tiene muchos votos en Cajeme, Guaymas y Hermosillo entre otros municipios que le pudieran hacer mella al candidato de MORENA.

Por darles otro ejemplo en Guaymas el candidato del PT a la alcaldía Rodolfo Lizárraga tiene muchos votos y ganara, en Cajeme lo mismo pudiera pasar con el “Siri” Salido, en SIRM también el Dr Abel Gonzales Ambriz esta seguro de ganar el municipio por el PT y así en el Quiriego también Sergio Rábago Flores también puede ganar, el asunto aquí es que el PT tiene muchos votos y eso le mermaría votos a MORENA y por ende a sus candidatos.

Pues ojala que hagan algo al respecto en MORENA todavía es tiempo aunado a esto la gran desbandada que se espera de morenistas a otros partido por haber quedado fuera de las candidaturas ahora que se decidan las alcaldías y diputaciones de Sonora, muchos se van a ir de MORENA así lo han expresado si no me dan la oportunidad de ser candidato me voy a otro partido, así lo expresan muchos morenistas que ya se sienten despreciados, y si no al tiempo amigos lectores.