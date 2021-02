¡En Hermosillo sigue el fuego amigo dándole con todo a la alcaldesa y a su reelección, Diana Platt, Wendy Romero Adolfo Salazar!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Hermosillo sigue el fuego amigo dándole con todo a la alcaldesa Celida López, a toda costa quieren que la Dip. Federal Wendy Briseño y la diputada local Diana Platt le compitan la alcaldía de Hermosillo, también nos llego información fidedigna que la actual alcaldesa de Hermosillo Doña Celida López la están grillando mucho Adolfo Salazar Raso el jefe de prensa de Durazo no le quita el guante de la cara a la presidenta municipal, no pierde el tiempo para hablar pestes de ella.

Y por si esto fuera poco entre los mismos morenistas le traen bien pero bien cilindreada a la diputada local Diana Platt para que se registre y no le afloje a la candidatura a la alcaldía, todo con el único afán de darle mas dolores de cabeza a Celida López, primero que era gente de Guillermo Padrés, después que por ser de Peñasco de Ernesto Munro y pues la gran verdad ahora hasta la diputada federal Wendy Briseño la están volviendo a cilindrear para que le vuelva hacer sombra a la actual alcaldesa de la capital de Sonora para que le hagan la vida de cuadritos en su reelección y querer volver a dirigir Hermosillo por otros tres años mas.

Así las cosas amigos lectores le sigue el fuego amigo atizando muy duro en contra de Celida López no la quieren dejar ir sola por la reelección, ¿Qué les pasara a los morenistas?, si ella es la que puede ganar otra vez la capital, pero en fin así son las políticas y los intereses cochinos de la misma, ¿Lo sabrá Durazo?, o háganlo pero no digan que yo se ni que fui yo, ¿Será?, pues será el sereno pero todo sale a relucir con el tiempo, y si no al tiempo amigos lectores.