Gobernadora Pavlovich pone a disposición Centros de Salud para aplicación de vacunas contra COVID-19

Compartir ! tweet





• En reunión virtual de los integrantes de la Conago con la Secretaria de Gobernación e integrantes del gabinete del Gobierno de México

Hermosillo, Sonora; febrero 4 de 2021. Para contribuir en el proceso de vacunación, con una atención inmediata a las personas que puedan presentar síntomas adversos a la vacuna contra el COVID-19, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano propuso al Gobierno Federal utilizar en Sonora los centros de salud y los Centros Anticipa para la aplicación del biológico a la ciudadanía en general, que empezará con los adultos mayores, en las próximas semanas.

Lo anterior, durante la reunión virtual que sostuvieron gobernadores de los estados y la jefa de gobierno de la CDMX, integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Miguel Torruco, secretario de Turismo y los directores generales del IMSS, Zoé Robledo; del Issste, Luis Antonio Ramírez; del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar y Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México.

En la mesa de seguimiento a la estrategia de vacunación nacional, la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago, indicó que en la entidad se cuenta con un gran equipo de salud, refrigeradores y contenedores para las vacunas, además de infraestructura como los Centros Anticipa y centros de salud en todas las comunidades y municipios, donde se podría tener un mejor control y atención, de ser necesario, para aquellas personas que pudieran tener una reacción adversa a la vacuna, a diferencia de en los planteles escolares, que es donde el Gobierno Federal ha propuesto llevar a cabo el proceso.

“No sabemos cómo reaccionará la vacuna en los adultos mayores, creo que es un riesgo innecesario que estamos corriendo vacunar a los adultos mayores fuera de un Centro de Salud o de un hospital, donde puede ser atendido en caso de que presente una reacción; a mí en lo particular me preocupa mucho que mis adultos mayores vayan a una escuela que no está funcionando, que no sea un centro de salud, un hospital, el Seguro Social (IMSS), Issste, hospitales del estado, centros de salud que tenemos en todas las comunidades más alejadas y no sabemos qué pueda pasar”, afirmó.

Estas mesas de trabajo son de gran importancia, apuntó la gobernadora Pavlovich, ya que se refuerza la coordinación entre Gobierno Estatal y Federal para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y mejorar la estrategia de vacunación en México.

“El tema no ha cedido, los contagios han estado fuertes en las últimas semanas, hemos visto una cruda realidad muy grande y necesitamos hacer un gran esfuerzo por inmunizar a la gran cantidad de población que tenemos”, puntualizó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, felicitó a la gobernadora Pavlovich por asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y agregó que es necesaria e indispensable la coordinación entre federación y estados para cumplir los objetivos del programa Correcaminos para la vacunación contra el COVID-19.

“Vamos avanzando con la estrategia nacional de vacunación, por eso requerimos de una ejecución precisa y organizada para poder garantizar el éxito de la campaña”, sostuvo.

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, concordó con la propuesta de la gobernadora Pavlovich de utilizar los Centros Anticipa en el estado para realizar la estrategia de vacunación, ya que se tendría una atención más adecuada para las personas a las que se les suministrará la vacuna contra el COVID-19.

“La vacunación, siendo una intervención preventiva, se prefiere no usar hospitales, pero sí centros de salud; con respecto a tener infraestructura de salud accesible y cercana para poder responder ante una reacción secundaria, absolutamente de acuerdo, eso es importante que ocurra”, dijo.

Presentes: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México; los gobernadores Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Carlos Miguel Aysa González, de Campeche; José Rosas Aispuro, de Durango; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Antonio Echeverría García, de Nayarit; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; Adán Augusto López Hernández, de Tabasco; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán y Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas.