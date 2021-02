Compartir ! tweet





Retomando la aprehensión de Mario Marin, en Sonora el periodista Jorge Morales podría demandar a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien se ensañó en su persona

Que Omar Serna podría demandar a dos Regidores que habrían dado información a los indiciados; uno de esos Regidores es un tipo alto y guero

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Pues bien, la periodista Lydia Cacho pidió ayer 20 años de cárcel para el ex gobernador poblano Mario Martín por la tortura que dice haber sufrido y por estar involucrado en una red de pedofilia.

La periodista indicó que la mañana del miércoles , el Fiscal General Alejandro Gertz Mañero, fue quien le avisó del arresto del ex mandatario de Puebla.

“Ya está en prisión, también Sucar Kuri, Kamel Nacif anda huyendo, sus cuentas están congeladas. Era casi de madrugada cuando me llamó el Fiscal para decirme que estaban haciendo la detención en ese momento.

“Que acababan de tirar la puerta en la casa donde se ocultaba Mario Marin, en una zona muy aislada de Acapulco y que estaba verdaderamente escondido, en condiciones precarias”.

Bien por este buen golpe al pederasta exgobernador, esto le ayuda mucho a Gertz Manero y a Lopez Obrador para desviar un poco el impacto de la inseguridad.

Pero que tiene que ver Sonora y en especial la gobernadora Claudia Pavlovich? Dirá usted, que vela en el entierro tienen?

Así como la periodista Cacho fue víctima de esta injusticia, también lo fue el periodista Jorge Morales por parte del gobierno estatal de la guerita de Palacio de Gobierno.

Era tanto su odio contra Jorge Morales que prácticamente ella llevaba el caso como si fuera Fiscal. Ahora, el amigo Jorge ya libre esta viendo la posibilidad de demandarla.

Ha, y hasta se sabe que el primer Fiscal del gobierno estatal estaría dispuesto a colaborar y apoyar a Morales, así que esto se pondría bueno, y en pleno proceso electoral.

Justicia para Jorge Morales. También cuenta con mi apoyo. Y si Claudia Pavlovich es enjuiciada, pues que vaya a para al reclusorio femenil del Cereso de Hermosillo.

En mas de temas relacionados con la justicia, se nos pasó ayer poco después del mediodía por rumbos de Palacio Municipal preguntarle a Omar Serna sobre una presunta demanda contra dos regidores en el asunto de los dos prisioneros por el delito de extorsión y que están recluidos en el Cereso local.

Al parecer ambos Regidores le habrían facilitado información sobre el manejo de recursos de la gerencia de la Central de Autobuses a los dos indiciados.

Uno de esos regidores es un tipo guero y alto, muy soberbio y que hace muchísimos años enfrentó un proceso judicial de un fatal accidente de tránsito; el otro regidor es un tipo al que no quieren ni en Morena ni en el PT y que quiere ser candidato a la Alcaldía de Cajeme.

Ahi se la dejamos de ese tamaño.