Compartir ! tweet





Lic. Carlos Amaya Rivera, panista de mil batallas: “Anabel Acosta será nuestra próxima Presidenta Municipal de Cajeme”

La exsenadora y aspirante a la alcaldía cajemense estuvo de visita ayer por la mañana en la Mesa Plural del Yori

Los exalcaldes Sostenes Valenzuela y Chuy Félix Holguin, entre los presentes; falleció el Ing. Javier Villa Torres

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

La posibilidad de una alianza electoral entre el PRI y el PAN parecía impensable en Sonora. Mas aún, una alianza electoral en la que compartieran candidaturas y territorios rumbo a un gobierno de coalición.

Quien iba a pensar que aquí en Cajeme se sentarian juntos a platicar y dialogar entre sorbo y sorbo de café el panista de mil batallas, Lic. Carlos Amaya Rivera y la exsenadora priísta Anabel Acosta Islas.

Que alguien me explique muy a pesar de que un servidor estuvo en la misma mesa de café, la denominada “Mesa Plural” del Yori Inn.

Son tiempos de cambios, de alianzas y coaliciones para rescatar y salvar a México a la tiranía que nos lleva el señor Lopez Obrador. Si, así, primero este 6 de Junio sacar a los zombies obradoristas de la mayoría en el Congreso de la Unión y en el 2024 rescatar lo que haya quedado de país.

Así lo ha externado el Lic. Amaya Rivera varias vecez en la Mesa Plural. Él fue Diputado Federal y Diputado Local por el PAN. Hombre pulcro, honesto, culto y a la vez combativo, externo ahí esto en la mesa: “Anabel Acosta será nuestra próxima Presidenta Municipal de Cajeme”.

El 5 de Octubre, el dirigente estatal del PAN, Ernesto Munro declaraba: “Puedo garantizar a la militancia panista que no se pretende una alianza política con el PRI, con quien queremos hacer una alianza es con la sociedad, con organismos, cámaras, sindicatos, con el pueblo de Sonora”.

Regresando a la visita de Anabel Acosta a la Mesa Plural, llegó acompañada por su amiga la exdiputada local Roxana Coboj, quien a pregunta expresa del Lic. Pedro Haro, dijo que solo va apoyar a Anabel, nada de candidatura alguna.

La ex senadora logró convencer a todos los cafeteros sobre lo que podría ser su proyecto o plan de trabajo durante la campaña, el número uno la seguridad, la actividad económica en segundo término y en tercero un Ayuntamiento cercano a la gente, tocó otros temas igualmente importante.

Ahí, el Lic. David Chavez y el también amigo Gabriel Bejerano, dejaron en claro la pluraridad de todos sus integrantes, imperando siempre el respeto mutuo, de ahí que durante los últimos meses hayan estado ahí, por separado el alcalde Mariscal, Omar Guillén, el Siri Salido, Bulmaro Pacheco.

Algunos de los integrantes de este Grupo Plural presentes en la visita de Anabel Acosta, aparte de los abogados Haro, Chavez y Carlos Amaya, estuvieron Toño Gandara, Oscar Hinojosa, Jesús Felix Holguin, Fernando Godinez, Miguel Sabag, Sostenes Valenzuela Miller, Chito Zamora (Cocorit), Gilberto Jaime.

A la vez, muy mal día el de ayer de este grupo de cafeteros por el infortunado deceso del lng. Javier Villa Torres, un apasionado de la industria de la construcción, falleciendo por la madrugada en su casa de la Comisaria de Esperanza. Un sentido pésame a su papá y a toda su familia por parte de sus amigos del café.