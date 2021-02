Mochila Segura es inconstitucional: SCJN

Compartir ! tweet





La declaratoria fue emitida al precisar que el programa no cuenta con reglas claras ni un sustento legal para que las autoridades escolares supervisen el interior de las mochilas

El programa Mochila Segura fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La declaratoria de inconstitucionalidad fue emitida por la primera sala de la Corte al precisar que el programa no cuenta con reglas claras ni un sustento legal para que las autoridades escolares supervisen el interior de las mochilas de los alumnos con el propósito de evitar que ingresen a los planteles educativos objetos peligrosos o sustancias prohibidas.

La mayoría de cuatro ministros estuvo de acuerdo con su colega Jorge Mario Pardo Rebolledo en que la estrategia implementada en diversas ocasiones en las escuelas transgrede el derecho a la privacidad e intimidad de los estudiantes.

El ministro ponente consideró que si existiera una ley que reglamentara el programa daría seguridad y certeza jurídica a los directamente afectados porque sus derechos quedarían en equilibrio con el propósito de mantener en orden y sin riesgos el ambiente escolar.

Sin embargo, el programa carece de sustento legal y por lo tanto es inconstitucional.

Adicionalmente, el fallo admitió que la falta de una regulación adecuada, no es motivo que impida a los congresos federal y estatales a diseñar normas acordes a la constitución que hagan posible operativos como el impugnado., siempre y cuando se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Se precisó que la resolución votada este miércoles, no impide a las autoridades llevar a cabo revisiones o intervenciones en los colegios cuando se ha perpetrado un delito ya que se trata de evitar que la comunidad escolar enfrente riesgos inminentes o mayores.

A partir de lo anterior, la primera sala de la Corte concedió el amparo a una padre y una madre que se inconformaron en contra de la medida realizada a sus hijos y en contra de la cual hicieron valer el hecho de que los menores fueron objeto de revisiones a sus pertenencias sin consentimiento expreso.