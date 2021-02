Promueven SSP y Alcohólicos Anónimos una vida libre de adicciones

Compartir ! tweet





• Durante el Facebook Live del Programa “Te Queremos Seguro”, Migdalia integrante de AA presentó su testimonio de superación con el que busca crear conciencia del daño que provoca el consumo de alcohol.

Hermosillo Sonora; febrero 3 de 2021. Crear conciencia entre la población de la importancia de vivir una vida libre de adicciones, fue el mensaje de vida que compartió Migdalia A. integrante de Alcohólicos Anónimos, en la emisión del Programa “Te Queremos Seguro” del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Jorge Andrés Suilo Orozco, coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, explicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), impulsará durante el presente año un trabajo cercano a la sociedad llevando prevención a las familias, para que cuenten con el apoyo y soporte.

Durante la pandemia, recordó, se han redoblado esfuerzos por estar cerca de los ciudadanos, mediante el uso de herramientas tecnológicas como las video conferencias para acercar pláticas con información de utilidad.

Por ello, en la reciente emisión del Facebook Live de “Te Queremos Seguro”, se presentó el tema “Alcoholismo en la mujer en tiempos de confinamiento”, donde Migdalia A. miembro agradecido de Alcohólicos Anónimos (AA) compartió las distintas emociones que viven las personas y lo que los lleva a caer en esta enfermedad; sin embargo, afirmó que sí hay salida.

Resaltó que durante este tiempo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, el hogar se ha convertido en un lugar para socializar con los más allegados y añadió que a pesar de que los antros y bares estén cerrados se llevan las bebidas a las casas.

“Muchas veces nosotras somos portadoras del alcoholismo, en los tiempos cuando empezó el confinamiento yo recuerdo las filas en el Oxxo, y me di cuenta de que era más el género mujer que se empezaban a abastecer”, dijo.

Añadió que en la mayoría de los casos las personas que padecen la enfermedad saben que tienen un problema, pero no saben dónde está la solución, abriendo las puertas de Alcohólicos Anónimos.

“Afortunadamente, llego a un programa de AA, de doce pasos, maravilloso, que me enseña, que me reprograma, es lento, pesado, doloroso, pero es una inversión a largo plazo”, expresó.

Migdalia A. destacó que lo más importante es estar consiente para dejar de ser el factor de destrucción en el hogar y aprender a reintegrarte en la sociedad.

La SSP continuará trabajando de manera constante en acciones para prevenir las adicciones, desde jóvenes hasta adultos que buscan una manera de enfocar su vida en acciones positivas y que se vean reflejados en la sociedad.