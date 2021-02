¡En Sonora “El Borrego” Gándara y su equipo legal se quejan ante el INE porque el IEE del estado esta gobernado por PRIMOS, CUÑADOS, TIOS, COMPADRES, ETC, DE JORGE TADEI Y DE DURAZO!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que entre mas vives mas te das cuenta de las grandes sorpresas políticas y la gran audacia de MORENA y sus candidatos además de uno que otro funcionario federal que con tiempo prepararon todo ante el IEE Instituto Estatal Electoral de Sonora para cuando llegara DURAZO como candidato a la gubernatura del estado estuviera todo bien arreglado y planchado a su favor.

Porque ya estarían ahí a sus ordenes LA PRESIDENTA EN EL ESTADO DE SONORA, DOÑA GUADALUPE TADDEI ZAVALA PRIMA HERMANA DE JORGE TADEI, DELEGADO FEDERAL DE BIENESTAR EN SONORA y por si esto fuera poco también ahí en el IEE de Sonora El CUÑADO DE ALFONSO DURAZO, ALFREDO ROLDAN Como jefe de la oficina de la presidenta Doña Lupe Taddei, dense una idea nomas lectores lo que esta pasando con las autoridades que dirán quien gano las próximas elecciones de Sonora, y por si esto fuera poco trabaja también ahí en el IEE como jefa de una importante área la señora MARIA DE LOS ANGELES CABRAL PORCHAS QUIEN ES CUÑADA DE JORGE TADDEI.

Es el colmo la gran verdad no quiero jorobar en contra de nadie no me interesa ningún político del color que sea pero esto esta de lo ultimo de salido totalmente de lo legal y pues deja mucho que desear para las próximas elecciones y por si todavía tienen alguna duda de lo que se esta preparando ahí en el IEE para las próximas elecciones, ahí también trabaja en el IEE otro compadre de Taddei SAUL RAMIREZ SERNA también con buen puesto ahí en el IEE de Sonora, ¿Qué se imaginan ustedes amigos lectores?, la gran verdad se pudiera pensar que MORENA ya esta preparando todo para ganar a toda costa y la verdad también se pudiera pensar que esas prácticas ya muy viciadas pues dicen que el miedo a perder la contienda electoral legalmente ese no anda en burros.

Por eso “El Borrego” Gándara ya alista un gran equipo de reconocidos abogados de México y Sonora para defender a capa y espada la elección en caso de que los morenistas no quieran reconocer la derrota ante “El Borrego” Gándara, así las cosas amigos lectores.