¡El secretario de hacienda Arturo Herrera y de la IUF Santiago Nieto contra Ricardo Monreal y compañía, andan agarrados del chongo por modificar la ley Banxico, Herrera y Nieto que no y Ricardo que si!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Que mala onda que ahora hasta los propios morenistas anden agarrados del chongo todo por querer tener siempre el control del poder en el gabinete de AMLO, se sabe de muy buenas fuentes que Ricardo Monreal recibió la orden tajante de AMLO que rápido mandara una iniciativa a la cámara de senadores donde se da luz verde a Banco Azteca para que se modificara la ley Banxico y con ellos todos los dólares verdes en efectivo que rolaran en el país, solo Banco Azteca seria el banco ganon de México porque ellos son los que mas dólares reciben y cambian a los pobres como al parecer dijo el dueño del banco.

Y pues por eso ahora andan bien agarrados del chongo Arturo Herrera secretario de hacienda y crédito publico de México con apoyo de su delfín Santiago Nieto de la UIF de hacienda los dos contra Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de MORENA, porque Ricardo si quiere modificar la ley Banxico para favorecer a Don Salinas Pliego y Banco Azteca, y así pues se podría dar el gran lavado de dinero con esa nueva ley porque todos los dólares verdes que rolan en el país pues son muchísimos Banco Azteca los podría comprar todos si se aprueba la ley Banxico del banco de México.

El asunto se torna cada día mas grave porque el secretario de hacienda ya dijo que seria un gran retroceso y quedaría México indefenso ante la ley de lavado de dinero, el asunto es que Don Santiago Nieto ya le entro al quite defendiendo a su jefe el secretario de hacienda y dijo que nomas nones no pasaría esa nueva ley y que Don Ricardo andaba muy mal haciendo leyes al vapor y eso pues era malo para el país, así las cosas amigos lectores andan ahora otra tribu de MORENA agarrados del chongo, cuando no es por una cosa es por otra pero andan peleando casi siempre entre ellos, y si no al tiempo amigos lectores.