Un candidato del “Pueblo” o un independiente podría llevarse la alcaldía de Cajeme, hagan sus apuestas señores

COMENTARIOS DE CAJEME/Por Victor Gallardo

Las votaciones para tener nuevo alcalde en Cajeme pueden ser las mas reñidas de la historia por dos motivos; La pandemia del Covid 19 y el hartazgo de la ciudadanía con los partidos y los políticos, si bien es cierto que estas campañas serán diferentes debido a la pandemia hay un factor común con la anterior, y es que los votantes están hasta la madre de todo lo que huela a política, en la anterior castigaron al PRI y al PAN negándoles su voto, confiaron ciegamente en MORENA que en su momento tenia y ofrecía las soluciones.

Pero quien sabe que les paso a los políticos de MORENA llegaron al poder y las soluciones se evaporaron como por arte de magia, estas se convirtieron en excusas y mejor prefirieron usar la vieja confiable echar culpas al gobierno anterior, pero eso no es nuevo es el modus vivendi de los políticos.

Ahora habrá que ver que hará la ciudadanía, al menos aquí en Sonora el gobierno de MORENA en muchas alcaldías a sido un total fracaso y es que como no iba a ser así si prácticamente se sacaron el premio mayor sin comprar boleto, por eso los puestos a alcaldías, diputaciones locales, federales y senadores por MORENA fueron elegidos por si acaso, ya que nunca pensaron que arrasarían, es por ello que este trienio que esta por terminar no a habido avances de ningún tipo, esto debido a que la gente que llego al poder no estaba preparada en la mas mínimo, sin tablas políticas, sin habilidad de gestión, llegaron a la política sin tener bases, por tal motivo hay mucho rezago donde gobierna MORENA al menos así es en Sonora.

Tenían todo para hacer historia, Presidente, mayoría en el senado, en la cámara de diputados y en el congreso estatal y no hicieron nada, absolutamente nada cuando tenían la mesa servida para hacer y desarrollar los mejores proyectos y gestiones para sus gobernados.

Es por eso que un candidato del “Pueblo” o un independiente les puede comer el mandado a MORENA, Movimiento Ciudadano y a la Alianza Va x Sonora (PRI-PAN-PRD), los nombres que se manejan en MORENA no son del agrado de la gente, aunque ellos se empeñen en decir lo contrario, el intento de Reelección de Sergio Pablo Mariscal fue como una mentada de madre para los cajemenses, suena el nombre de Margarita Velez de Mariscal, esposa del actual alcalde, tampoco les cayo muy en gracia a los cajemenses que su nombre este para contender por la alcaldía, por MC suena Abel Murrieta quien tampoco las trae todas consigo, el incendio de la Guardería ABC no lo dejo bien parado, y por la Alianza Va x Sonora suena Anabel Acosta que tampoco es del agrado de los cajemenses, además que en las elecciones pasadas arrasaron con ella.

Este escenario político pone en bandeja de plata la alcaldía de Cajeme para un candidato de barrio, del pueblo como Orlando “Siri” Salido del PT o bien para un independiente como Rodrigo Bours quien obtuvo muchos votos en las elecciones pasadas, algo es seguro estas elecciones habrá votos de castigo, en el pasado fueron para PRI y PAN este vez pueden ser para MORENA, es por ello que cualquiera de los arriba mencionados se rodea de gente competente, escucha a la gente, elabora propuestas reales, creíbles y juega bien sus cartas puede llevarse la alcaldía de Cajeme.