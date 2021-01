Alianza con la sociedad ha permitido un gobierno ordenado, con cuentas claras y realizar más de 4 mil 500 obras de impacto social: Gobernadora

Compartir ! tweet





Encabeza reunión anual del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de Sonora

Destaca inversión de más de 23 mil millones de pesos en obras que le sirven a la gente: infraestructura carretera, educativa, hidráulica, hospitalaria y de salud

Hermosillo, Sonora; enero 20 de 2021. A lo largo de cinco años, en Sonora se ha recompuesto el camino y se ha transformado en un estado con desarrollo económico, calidad educativa, salud, sanidad agropecuaria, inversión en infraestructura y que es ejemplo nacional en transparencia y rendición de cuentas, ello gracias al trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al encabezar la reunión anual del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de Sonora.

Acompañada por académicos, empresarios, líderes de distintos sectores de la sociedad civil, presidentas y presidentes municipales y su gabinete, la mandataria estatal indicó que desde el inicio de su administración se fijó como meta trabajar con base en principios como la planeación, el orden, la transparencia y la rendición de cuentas en un gobierno que permitiera volver a hacer de Sonora un estado de grandeza.

Pero para ello, dijo, era indispensable trabajar en todo momento de la mano de la sociedad civil y fomentar la participación ciudadana para la creación de un Plan Estatal de Desarrollo que marcara el camino a seguir y se actualizara, de ser necesario y como fue el caso del 2020 con la pandemia del COVID-19, sin perder la visión de hacer un mejor Sonora.

“Este trabajo en equipo, es el que nos ha permitido en estos poco más de cinco años, invertir más de 23 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones se han invertido en obras para mejorar la vida diaria de los sonorenses, obras que eran una exigencia como el rescate de más de 70% de las carreteras estatales, como la rehabilitación del 80% de las escuelas, como la modernización y pavimentación en las principales calles y avenidas de los 72 municipios del estado, como la recuperación del sistema de salud, en la construcción de nueva infraestructura para la procuración e impartición de justicia, en parques industriales y tecnológicos; 10 millones de pesos diarios durante esta administración, invertidos en obras que impactaron la calidad de vida de las familias de Sonora, invertidos con el máximo de transparencia, sin una sola observación, con cero recursos de revisión, con ningún procedimiento contra los procesos de licitación, con cada dato en la palma de la mano de los sonorenses a través del tuobra.mx”, afirmó.

Estos 10 millones de pesos diarios se han invertido en mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses, apuntó, no en el ego de la gobernadora ni en la construcción de obras faraónicas, sino a favor de los niños y las niñas, de los empresarios, de los adultos mayores, de aquellos que más necesitan y también de aquellos que generan riqueza y empleo.

La titular del Ejecutivo Estatal destacó la construcción del C5i, así como el Laboratorio Estatal contra el Crimen, con los que se ha reducido el 40% la tasa delictiva de 2015 a la fecha, para ubicar a Sonora como el estado que más redujo su incidencia de delitos del fuero común, de acuerdo con el INEGI.

“Abatimos totalmente el hacinamiento en los centros de readaptación del estado y pasamos de estar entre los peores 10, a estar entre los mejores 7 sistemas de todo el país; implementamos en tiempo récord en Nuevo Sistema de Justicia Penal y pasamos del lugar 32, al séptimo lugar a nivel nacional en su implementación y eficiencia; pasamos del último al primer lugar nacional en desempeño docente y como resultado, pasamos de estar entre los cinco peores a nivel nacional en los resultados de PLANEA en desempeño educativo, a estar entre los mejores a nivel nacional en matemáticas, lenguaje y comunicación”, resaltó.

En cinco años, se han destinado casi mil millones de pesos en cerca de 250 mil becas a estudiantes de educación básica, para que uno de cada cuatro niños en Sonora tenga acceso a una beca del gobierno; además, con una inversión de más de 700 millones de pesos, se ha garantizado que casi 90 mil jóvenes tengan acceso a un crédito educativo y con ello puedan estudiar y superarse, dijo.

“En estos cinco años y gracias a nuestro trabajo en equipo, gobierno y sectores productivos, logramos inversiones del tamaño de Constellation Brands en Cajeme, la ampliación de FORD en Hermosillo, la apertura de grandes compañías como BD Medical y ATS; el liderazgo minero se reafirmó; en 2020 logramos producir el 35.5% de la producción nacional minera, casi el doble de quien nos sigue que es Zacatecas con una producción del 18.8%”, expresó.

La gobernadora Pavlovich indicó que se está construyendo el hospital más moderno del noroeste del país y la solidez del sistema de salud estatal ha permitido enfrentar esta terrible pandemia, sin que ningún sonorense se quede sin atención.

“Esta pandemia nos cambió el mundo, pero hemos logrado enfrentarla, reconvertimos nuestro sistema estatal de salud y algunos de nuestros hospitales son de los que mejores números en materia de letalidad presentan a nivel nacional; entregamos más de 700 toneladas de alimentos para que nadie se quedara atrás en esta situación que nos ha afectado no sólo en la salud sino también en la economía; y por esa razón entregamos alrededor de 70 millones de pesos en apoyos a más de siete mil pequeños y micro empresarios”, dijo.

La gobernadora recordó que en su campaña prometió otro Sonora y para lograrlo ha sido vital el apoyo de la sociedad en su conjunto.

“Yo no creo en los gobernantes superhéroes, sino en gobernantes capaces de hacer sinergia con la sociedad y entre todos, en unidad, con amor por su tierra, lograr las transformaciones que se anhelan; el otro Sonora del respeto a la ley, de la participación ciudadana, de la gobernabilidad, del diálogo abierto entre gobierno y sociedad; el otro Sonora de la confianza, del orgullo, de la narrativa nacional de un estado pujante, ejemplo de transparencia y resultados; el otro Sonora en el que vamos a terminar, exactamente como lo imaginé cuando empezamos: trabajando juntos, con respeto, con confianza, con diálogo y con unidad, gracias por estos cinco años de trabajar juntos, ha sido un verdadero honor hacer equipo con ustedes”, expresó.

En la reunión, Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), explicó el proceso de Auditoría en Tiempo Real que se realiza para 2021, solicitado por la gobernadora Pavlovich para efectuar de forma transparente el proceso de entrega-recepción.

Alfonso Reina Villegas, presidente de CMIC Sonora a nombre del sector industrial, destacó que la gobernadora Pavlovich tuvo un reto muy difícil desde el inicio su administración, al encontrar un gran déficit en el estado de las carreteras, la infraestructura educativa y hospitalaria, los cuales supo resolver con transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos.

A nombre del sector social, Yolanda Escalante de Mazón, presidenta de la Fundación Dar Más reconoció el trabajo coordinado que se ha podido realizar en estos cinco años a favor de los más vulnerables y que durante esta pandemia ha permitido responder a las y los sonorenses.

Antes, Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, detalló que esta administración ha diseñado un Modelo de Cierre de Gobierno comprometido con los resultados y con base en tres ejes o pilares de trabajo: cumplimiento de la ley en el ejercicio de los recursos, cumplimiento de la palabra empeñada (100 compromisos de campaña) y cumplimiento de la Ley de entrega-recepción.

Participaron en la reunión, Pablo Wong González, director general del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), así como más de 650 representantes de diferentes actividades y sectores de Sonora.