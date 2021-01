¡Ricardo Bours es un buen candidato y tiene arrastre político, pero Abel Murrieta le hace daño a su candidatura en Cajeme, en Obregón se decidirá la gubernatura, le urge a Ricardo un buen cajemense!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y sin el deseo de jorobar en contra de ese señor Abel Murrieta, pero la gran realidad es que el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado Don Ricardo Bours Castelo es buen candidato con mucho arrastre político y tiene con que, pero acuérdese usted amigo que Cajeme es la segunda ciudad mas grande del estado y además allá en Ciudad Obregón ya sean decidido varias gubernaturas anteriores y tomando en cuenta ese gran antecedente que ya existe Don Ricardo Bours tiene que poner en Cajeme un muy buen pero muy buen candidato a la presidencia municipal para que le junte muchos votos y así pueda ganar porque no.

Lo que nos comentan los amigos lectores y muchos sonorenses que Don Abel Murrieta no le ayudaría a ganar porque no cuenta con la aceptación de la mayoría de los cajemenses y ahí se necesitan muchos votos para ganar y Abel Murrieta no los tiene, ya lo a demostrado, ¿Cuántas veces a competido y no a ganado?, que quede claro a sido porque le han regalado el triunfo que es totalmente diferente a ahora en las próximas elecciones, ya los tiempos han cambiado mucho y si no gana derecho ahora no le darán el triunfo y menos por ese partido MC.

El asunto es que Don Ricardo Bours es muy amigo de Abel Murrieta y la gran verdad Abel se a sabido fajar con Ricardo es su fiel escudero y leal amigo en las buenas y en las malas, y por eso Ricardo lo estima demasiado, por eso le estará dando la oportunidad de competir por la alcaldía de Cajeme, pero a sabiendas de que perderá Abel, si Ricardo hubiera convencido a su hermano Rodrigo Bours Castelo a que fuera el el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme aguas, si aguas ahí si Rodrigo si le hubiera dado y juntado muchísimos votos a Ricardo y ganaría Rodrigo fácil la alcaldía de Cajeme y con mucha mas suerte ganaría Ricardo la gubernatura.

Rodrigo si tiene mas arrastre que Abel pero en fin así es la política tiene que ver mucho la trayectoria de amigo, de política, amigos de negociación, amigos de lealtad y confianza como lo es Abel de Ricardo Bours, pues ojala y Ricardo busque un mejor candidato para la alcaldía de Cajeme por MC por su bien, porque Cajeme pudiera ser la diferencia ya que en Hermosillo “El Borrego” Gándara peleara contra Durazo que es donde están la mayoría votos del estado.

Y Ricardo esta solo en Cajeme eso quiere decir que Hermosillo se lo repartirán “El Borrego” y Durazo y es por eso que Cajeme pudiera ser la gran diferencia, y si no al tiempo amigos lectores.