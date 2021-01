Entrega Gobernadora Pavlovich aulas, becas y apoyos en Ímuris, Bacoachi, Sinoquipe y Cucurpe

Compartir ! tweet





• En su sexta vuelta por Sonora, realiza la gira 453

• Supervisa avances de una laguna de oxidación, el inicio de obras de pavimentación y rehabilitación de plaza pública

Ímuris, Sonora; enero 19 de 2021. Para entregar aulas y diversos apoyos como becas, estímulos educativos y sillas de ruedas, así como la supervisión y arranque de diferentes obras de infraestructura que vendrán a mejorar la vida de las familias en la región, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó los municipios de Ímuris, Arizpe, Bacoachi y Cucurpe.

En el marco de su gira 453 por municipios en su sexta vuelta por la entidad, realizada atendiendo todos los protocolos sanitarios recomendados para prevenir contagios en esta contingencia por COVID-19, la gobernadora Pavlovich destacó que aunque se viven tiempos complicados por esta pandemia, seguirá el trabajo de su gobierno para atender las necesidades de las y los sonorenses.

En Ímuris, en atención a una petición de hace más de 20 años, y por tratarse de un problema de salud para las personas, así como para animales que beben agua de estanques de aguas negras, la mandataria sonorense constató que en breve estará lista la laguna de oxidación para esta región; allí, la gobernadora otorgó becas escolares y de capacitación para el trabajo, estímulos educativos, sillas de ruedas y la construcción de varias aulas en la secundaria técnica Benito Juárez, con lo que se beneficia a 586 alumnos y anunció que se construirán dos aulas más en este mismo año.

“Voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome, voy a seguir luchando por ustedes, hasta el último día, hasta que Dios me permita estar donde estoy y decirles que les cumplí, yo sé que el tema para la mayoría es la laguna de oxidación, ya se está construyendo, ya se va terminar en marzo, eso es algo que yo quería venir a supervisar y a decirles personalmente”, indicó.

La gobernadora Pavlovich resaltó que aún con las dificultades que implica la pandemia por COVID-19, continuará con la entrega de becas y apoyos, respetando siempre las medidas de sanidad.

“Sé que para todos ustedes ha sido muy difícil esta etapa, créanme que para mí también, hay mucho dolor, mucha gente tiene familiares enfermos, gente que ha muerto; sin embargo, tenemos que salir adelante y para mí el tema de las becas es muy importante, por eso estoy entregando estas becas, y si se dan cuenta es una sola entrega, no lo voy a dividir en dos porque es muy complicado hacer entregas con esta pandemia, ahí viene el recurso de todo el año”, indicó.

En Bacoachi, la gobernadora Pavlovich también entregó becas y estímulos educativos, sillas de ruedas y supervisó el inicio de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero, la cual contará con guarniciones y banquetas también de concreto, renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, además de señalamiento horizontal y vertical, ahí la gobernadora Pavlovich llamó a la población a extremar las precauciones frente a la pandemia del COVID-19.

“Tenemos que hacer hasta el último intento y dar hasta el último respiro para que la gente pueda salir adelante, decirles que se cuiden, no es solo una enfermedad de personas mayores, no sabemos todavía todo lo que esta enfermedad trae, luego vienen las secuelas, quiero por favor pedirles que se cuiden mucho, las vacunas están llegando, pero están llegando a paso muy lento, estoy gestionando para comprarlas pero es un tema federal”, comentó.

Al llegar a Sinoquipe, municipio de Arizpe, la gobernadora Pavlovich también entregó becas de educación básica, sillas de ruedas y supervisó la rehabilitación, alumbrado público y construcción del kiosco de la plaza pública.

En la última parada de su gira de trabajo, la mandataria estatal visitó Cucurpe, donde entregó becas, estímulos educativos, becas de capacitación para el trabajo, una ambulancia, sillas de ruedas, además de supervisar la construcción de un vado en la cuenca del río San Miguel, el cual servirá para evitar que se queden incomunicadas las comunidades de la región.

Presentes: Yalia Salido Ibarra, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, coordinador general de Cecop; los presidentes municipales: Jesús Alberto Rentería Vázquez, de Ímuris; Reyes Navarro Gámez, de Bacoachi; Lucía de Guadalupe Serrano Acuña, de Arizpe; y Jesús Miguel Figueroa Ibarra, de Cucurpe.