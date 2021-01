Compartir ! tweet





Con Pavlovich, mucha deuda y poca obra: Durazo; quien gane deberá investigar todo el cochinero y robadero

La Gobernadora de Fraude Electoral le metió casi todo el presupuesto; engaño y se burló de los cajemenses

“Pueblo habla”: Margarita Velez de la Rocha la mejor posicionada en medios para ser la próxima Alcaldeza

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Mas técnico que político el detallado resumen del Licenciado Alfonso Durazo Montaño sobre el estado de cosas en Sonora a unos meses de que concluya su sexenio la Gobernadora de Fraude Electoral en el 2015, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.

Y no es que queramos resaltar o quedar bien con Alfonso, pero informa y dice la meritita verdad de este triste y fallido gobierno estatal –excepto para haber hecho muchos negocios al amparo del poder y las influencias familiares–.

Y gane quien gane la gubernatura, ya sea Durazo, Ernesto Gandara o Ricardo Bours, tendrán que revisar con lupa el cochinero y robadero de este gobierno del “Otro Sonora Ya”, pero también el Gobierno Federal deberá exigir cuentas.

Margarita Velez de la Rocha arrollaria el 6 de junio a Anabel Acosta Islas en caso de que la ex senadora fuera la candidata por la Alianza PRI-PAN-PRD y ella por Morena, vencería también con buen margen a Abel Murrieta si este fuera por MC, pero contra Rodrigo Bours como independiente la competencia podría ser muy cerrada.

Ya en lo político-electoral, en casi todas las encuestas de los programas de noticias y comentarios de Ciudad Obregón, Margarita Velez de la Rocha es la mejor posicionada para contender por Morena a la Alcaldía de Cajeme, y eso deberia ser tomado en cuenta por el Comité Estatal de ese partido, y aquí se cumple eso de que “pueblo habla”.

Lea con atención esta nota en la que Durazo Montaño dice: “Con Pavlovich, mucha deuda y poca obra”:

No hay una sola obra representativa del actual gobierno del estado que justifique el endeudamiento que superó a la administración del exgobernador Guillermo Padres Elías, aseguró el precandidato de Morena a la gubernatura del estado, Alfonso Durazo Montaño, luego de reconocer que los tres niveles de gobierno habían olvidado a la Tribu Yaqui.

En rueda de prensa vía plataforma Zoom, y acompañado del dirigente estatal Jacobo Mendoza Ruiz y de las legisladoras federales por Hermosillo, Wendy Briceño Zuloaga y Lorenia Valles Sampedro, expuso que las críticas sobre la falta de obras del presupuesto federal son parte del juego político impulsado desde el Ejecutivo estatal.

Agregó que entre los recursos para obras en el estado, que aprobaron los legisladores federales en el presupuesto de egresos del gobierno federal, están destinados para el Hospital General que se sigue construyendo; la clínica del IMSS para Agua Prieta; la carretera Agua Prieta-Bavispe, la de Altar al Sásabe, y la presa que se construyó en el municipio de Álamos.

“En el actual gobierno (estatal) no hay una sola obra que justifique el endeudamiento que le ha autorizado el Poder Legislativo” y aseguró que, casi “duplicó la deuda que dejó Guillermo Padrés o díganme ustedes una sola obra que sea representativa o que justifique parte del endeudamiento del estado. No hay absolutamente nada”, afirmó Durazo Montaño.

Todos los niveles de gobierno han olvidado a la etnia yaqui

Sobre los integrantes de la tribu yaqui que mantienen tomada a carretera federal número 15 a la salida norte de Ciudad Obregón, el precandidato de Morena recordó que el año pasado el gobierno federal firmó con ellos el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui para resarcir el abandono y el rezago histórico que ha vivido la etnia por parte de todos los niveles de gobierno.

Después de décadas de olvido, la tribu tendrá “un programa de vivienda extraordinario, de introducción y redistribución de agua de drenaje y mejoramiento de las instalaciones educativas y la incorporación de todos los programas sociales: adultos mayores, becas para jóvenes, un programa amplio de combate a las adicciones que es un problema que se tiene en todo el estado”.