Falso que viernes inicie vacunación contra covid-19 en adultos mayores: López-Gatell

México registró una nueva cifra récord de muertes por covid-19, al reportar mil 584 nuevos fallecimientos, con lo cual, el acumulado se elevó a 142 mil 832

Ante la información que circuló, en torno a que la Secretaría del Bienestar citó el próximo viernes a personas adultas mayores para vacunarse contra covid-19 al recoger su apoyo económico, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que es falso, porque la inmunización para este grupo de población no inicia esta semana.

Comentó que se trata de una confusión, debido a que la Secretaría del Bienestar está aplicando un cuestionario -que validado la Secretaría de Salud- tiene un propósito múltiple, para informar que la aplicación de las vacunas para personas mayores iniciará en breve y completar una encuesta de aceptación de la vacuna.

López-Gatell, adelantó que los resultados preliminares de esta encuesta, arrojaron que del total de adultos mayores de 60 y más años, que fueron consultados -principalmente en el ámbito rural-, el 71 por ciento, sí aceptan vacunarse y 22 por ciento no desean ser vacunados.

Del total de personas mayores que aceptaron la vacuna, 61 por ciento puede movilizarse y 11 por ciento no cuenta con los medios para llegar al punto de vacunación.

Reiteró que la vacuna contra covid-19 no será utilizada con fines electorales y exhortó a denunciar cualquier abuso.

“La noticia que se difundió nos ayuda a hacer patente: Uno, que no empieza este viernes la vacunación para personas adultas mayores, vendrá después.