No aumentar impuestos, sí combatir facturación falsa, propósitos de la Reforma Fiscal 2021: Fernando Balderas

Expresó Luis Fernando Balderas, subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; se realizó el foro “Una mirada a las Reformas Fiscales 2021, organizado por la UDLAP Jenkins Graduate School

Las modificaciones a la Ley Fiscal no se centran en el aumento de los impuestos ni en la creación de nuevas cargas fiscales porque así lo instruyó el Poder Ejecutivo; sino en recaudar más de la base contribuyente y frenar la evasión fiscal, principalmente detener la falsa facturación porque como sabemos es una fuente de lavado de dinero. Al respecto, las autoridades han avanzado mucho contra la facturación falsa, señaló durante el panel en línea Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), durante la mesa redonda “Una Mirada a las Reformas Fiscales 2021”, organizada por la UDLAP Jenkins Graduate School.

Sin embargo, hay un aspecto que no beneficia la recaudación fiscal, y es la impunidad de la informalidad. Si bien es cierto que alrededor del 50 por ciento de agentes económicos se encuentran en la formalidad y éstos cumplen con sus obligaciones fiscales, hay otro tanto que está en la informalidad y no lo hace. Estamos claros que se trata de que todos contribuyamos al gasto público y de promover una cultura fiscal, por lo que es necesario trabajar más en este sentido para que haya más contribuyentes, advirtió el servidor público.

Durante la mesa redonda en línea, los especialistas abordaron las implicaciones de las reformas fiscales aprobadas por el Congreso de la Unión para este 2021.

La Reforma Fiscal del año 2021 se quedó muy chica ante la pandemia porque no da a las empresas los estímulos que permitieran la reactivación económica, como podría ser mediante el aumento de los conceptos no deducibles, pero el fisco quiere recaudar a ultranza en época de vacas flacas, en lugar de detonar la economía y después cobrar, consideró por su parte el especialista en materia fiscal, Miguel Ángel Santillana Solana, docente de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El académico Miguel Ángel Santillana destacó que en México se ha conformado un derecho fiscal punitivo. Por ejemplo, ahora los contribuyentes que estén en la lista de quienes aplicaron pérdidas indefinidas les van a suspender el sello fiscal sin darles oportunidad de justificar su contabilidad, otro asunto es que ahora habrá embargos de chequeras antes que embargo inmobiliario, finalizó.