¡Sube Ricardo Bours en las encuestas 14%, “El Borrego” 32% y Durazo el 30%, más el 18% de indecisos y el 6% no quisieron opinar!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las cosas están cambiando cada día más entre los candidatos a la gubernatura de Sonora, por ejemplo el candidato de Movimiento Ciudadano Ricardo Bours Castelo empezó muy bajo en las encuestas pero al ser TEZONERO y recorrer todos los municipios del estado le a estado dando mucha fuerza a su campaña.

Nos comentan hoy muy temprano desde la Ciudad de México que la gran medición que esta haciendo la presidencia de la republica para saber como van los candidatos a la gubernatura de Sonora y por ende en exclusiva su candidato de MORENA Alfonso Durazo y por rebote de las encuestas se están dando cuenta que el candidato de Movimiento Ciudadano a estado creciendo en las encuestas, un Ricardo Bours que empezó muy abajo ya esta subiendo y mucho.

Dicen los que saben mas de esto es que a sido muy tesonero Y HASTA DONTE TOPE como dice su lema de campaña, y la gran verdad si ahorita tiene mas de 14% de aceptación y si contamos que mas del 18% de los votantes están indecisos, mas el 6% que no quisieron decir por quien votarían pues aguas porque todavía falta mucho que recorrer y las campañas apenas empezaran bien, pues así las cosas amigos lectores, Ricardo Bous esta creciendo y mucho cada día mas como una gran bola de nieve su aceptación entre los sonorenses.

Y no lo duden que pueda crecer mas para estar de lleno en la contienda y con mucha probabilidad de triunfo, acuérdense que en política todo puede ser, además tiene mucha estructura Ricardo, ya se las sabe de todas todas, y si no al tiempo amigos lectores.