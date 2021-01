Busca enfermera del HIES que menores con COVID-19 no se sientan solos

Compartir ! tweet





Ya fue protegida con la primera aplicación de la vacuna

Hermosillo, Sonora; enero 18 de 2021. Teresita Noriega tiene 13 años trabajando en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) como enfermera pediátrica y los últimos meses ha formado parte del equipo de respuesta COVID-19, por lo que fue una de las primeras enfermeras del HIES a quien se le aplicó la vacuna.

Comentó que aceptó ser parte del equipo de primera línea COVID-19, ya que al ser madre se siente motivada a diario por su hijo, quien la impulsa a atender a los niños pacientes para que no se sientan solos hospitalizados.

“Busco que los niños que están hospitalizados en área COVID se sientan acompañados, que estén seguros que de aquí saldrán completamente recuperados”, compartió.

La enfermera compartió que juega con los niños del área de aislados por COVID buscando entretenerlos y hacerlos pasar un rato ameno durante su estancia, evitando lo más posible que se sientan solos, además de atenderlos para que se sientan protegidos y no sea tan difícil la separación de sus padres mientras están hospitalizados.

“Juego con los niños, a veces dibujamos, coloreamos con lo que se pueda, lo que queremos es que ellos se sientan cómodos, que no extrañen tanto a sus papás y que se sientan protegidos”, declaró.

La enfermera llamó a los padres de familia a proteger a sus hijos de contagios, saliendo de casa solo a actividades esenciales y con la protección necesaria.

‘’No dejen de usar el cubrebocas, no salgan de casa, en verdad es triste ver la desesperación de los niños por estar aislados de su familia en el hospital”, culminó.