El Tinito y la Claudia, par de malagradecidos con Isaac Apodaca; no ganaron en Cajeme, tampoco Abel * Recuerdo que me dijo que la panista le había ganado a Abel con 7 mil votos y Chuy Félix con 15 mil al Tino

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

De acuerdo al columnista de casa, José “Pepe” Alvarado, varios puntos logró subir ayer lunes Ricardo Bours Castelo tras el cierre de su precampaña y por el imponente evento del mismo cierre antier domingo en el Nuevo Estadio de los Yaquis.

Fueron 4 los puntos que subió Ricardo, ubicándolo “Pepe” Alvarado, aunque un servidor estima que crecerá varios puntos mas en el transcurso de la semana.

De 12 puntos ayer lunes, el aspirante de MC a la gubernatura de Sonora podría cerrar casi a 20 y ya después como Candidato los numeros podrían subir.

Alvarado, en la encuesta de una nota especial sobre el tema ayer lunes, ubicaba a Ernesto Gandara Camou en primer lugar con 32 puntos contra 30 del morenista Durazo.

En más de Ricardo Bours, excelente el ingreso de la maestra Nidya Razcon en su equipo, casualmente ahora en el mismo barco donde está Abel Murrieta, a quien la atenta y servicial Nidya le gano en el 2015 la diputación federal, pero le robaron el triunfo.

Aun recuerdo claramente como nuestro buen amigo, Isaac Apodaca Lauterio, nos había relatado el operativo electoral para salvar mas que nada al Tinito, quien al contabilizarse todas las actas en las propias casilla quedaba abajo con unís 15 mil votos y Abel también abajo con 7 mil.

La “chamba” se hizo con casillas de Pueblo Yaqui, Marte R. Gomez- Tobarito y Villa Bonita. Las urnas fueron llevadas al edificio de SSPM. “O sea que ganaron Chuy Felix y Nidya Rascón?”, le pregunté a Isaac. ” Así es, Alberto “, me dijo.

Tanto el Tinito como Claudia Pavlovich fueron muy ingratos con él, y no solo no le agradecieron haberlos hecho ganar en Cajeme sino que ni siquiera lo recibian. Todo eso un servidor ya lo había subido a Watsapp hace dos años.

Es mas, tan molesto e indignado andaba contra los malagradecidos del Tinito Félix y Claudia Pavlovich que tenia pensado pedirle una disculpa a Chuy Félix Holguin. Ya no me volvió a tocar el tema y no se si habló o no con Chuy.

En otros asuntos, un baldazo de agua fría cayó ayer sobre el cuerpo bichi de Pejelagarto de parte de su amiga y confidente, la brillante escritora Elena Poniatowska, al sugerirle poner fin a las mañaneras, las que mas que informar, AMLO las utiliza para ofender, calumniar, dañar, acusaciones sin pruebas, lastimar, hostigar y mentir y mentir las veces que quiere.

“Parele a las mañaneras, hay un hartazgo”, le mandó decir Elenita, a quien también el ruin y cobarde del tabasqueño le ha ofendido y calumniado en esas mierdas de las mañaneras a varios de su amigos escritores y periodistas, entre ellos a Joaquín Lopez-Doriga. Bien por Elenita, como le dice el teacher.

Muy mal día el de ayer para el Lopez Obrador, pues también lo exhibieron en su mismo bodrio de la mañanera en el caso de las vacunas contra el Covid al preguntarle si era valido ponerle las vacunas a los llamados Siervos o Servidores de la Nación que mas bien son operadores electorales de Morena.

También fue exibido en otros medios dónde se le recordó que fueron él y su grupito de allegados los que, primero en el 2002 y luego en el 2014, los que propusieron al INE reglas mas claras y precisas contra los Presidentes de la República para que no hablen de temas electorales en campaña y ahora que él es Presidente pues se le olvidó.

No es Lorenzo Córdoba ni el INE quienes “quieren callarlo”, es la Constitución, son dos Artículos de la misma que están en la Carta Magna, y fueron aprobados en su entonces por el Congreso de la Unión y el Senado y todos los Congresos Locales del País.

Lorenzo Córdoba solo hace cumplír la Constitución, solo eso, no hacerlo podría ser destituido y hasta llevado a juicio, pero eso ni lo dicen ni Amlo, ni el engendro de Morenas, Mario Delgado, ni Alfonso Durazo. Lopez acostumbra violar la Ley, el Estado de Derecho y la Constitución. Lorenzo Córdoba no.