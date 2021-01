Sigue muy alta ocupación por COVID-19 en hospitales de Sonora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Guaymas y Huatabampo los municipios más saturados

Hermosillo, Sonora; enero 17 de 2021. La ocupación hospitalaria en Sonora por COVID-19 permanece alta y presenta a la fecha una saturación de 69% en las unidades públicas y 74% en privadas, informó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud precisó que los municipios que más ocupación presentan a la fecha son Hermosillo con 82%, Guaymas 74%, Huatabampo 73%, Agua Prieta 67%, Nogales 65%, Obregón 64%, San Luis Río Colorado 60% y Caborca 56%.

‘’Los hospitales presentan una alta ocupación, esta es una emergencia sanitaria que puede empeorar, traer más días de altas muertes y contagios si la población no acata y se responsabiliza en realizar las medidas sanitarias’’, declaró.

Puntualizó que por institución médica Hermosillo está al 68% en Secretaría de Salud, 96% en IMSS, 63% Isssteson y 65% en Issste; Guaymas al 80% en Secretaría de Salud, 92% en IMSS y 22% en Isssteson; Huatabampo73% en Secretaría de Salud y Agua Prieta 67% en Secretaría de Salud.

Nogales está al 29% en Secretaría de Salud, 82% en IMSS y 83% Isssteson; Cajeme al 38% en Secretaría de Salud, 73% en IMSS y 92% en Isssteson; San Luis Río Colorado al 50% en Secretaría de Salud y 65% en IMSS, así como Caborca al 50% Secretaría de Salud y 60% en IMSS.

El funcionario estatal llamó a la población a no dejar las medidas preventivas de contagios, ya que solo así se podrá evitar que los hospitales lleguen a no tener camas disponibles si sigue la tendencia a la alza, por lo cual recordó la regla de tres para prevenir el COVID-19: usar cubrebocas correctamente, lavarse las manos con agua y jabón y respetar el distanciamiento social.