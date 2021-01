¡Habrá desbandada les dan palo en MORENA a los precandidatos nuevos a diputados federales, serán los mismos que ya son diputados por ordenes de Mario Delgado líder nacional!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y la gran verdad no es por jorobar en contra de nadie en especial mucho menos de MORENA ni de sus candidatos ni de ningún partido, pero lo que esta pasando lo tenemos que comentar de muy buena fuente y además de muy buena fe.

Y es que lo que están haciendo en MORENA Esta mal para mi punto de vista Y eso basado en los comentarios que me hacen los mismos morenistas de hueso colorado y con esa base pues yo les digo que hay demasiada inconformidad interna en MORENA, y ese será el motivo DE LA GRAN DESBANDADA QUE SE VIENE EN MORENA, HABRA FUGA HACIA OTROS PARTIDOS, hay muchos precandidatos que ya sienten que no serán tomados en cuenta, NOMAS LES TOMARON EL PELO, los ilusionaron, se rieron se ellos haciéndoles creer que en MORENA había mucha democracia.

El cazo se esta desbordando los dejaron preregistrarse haciéndoles creer que si podían ser candidatos de verdad y cual seria su gran sorpresa que muchos ya se están dando cuenta que fue todo un gran fiasco y un gran fraude, porque MORENA únicamente palomeara como candidatos a diputados federales a los que ya son actualmente y a los demás bye, bye, y así será también con la diputaciones locales todos se reelegirán es el compromiso de su líder estatal y nacional Mario Delgado y el señor Mendoza, pagarles los compromisos a los que ya están así MORENA mata dos pájaros con la misma piedra, no saca dinero de su bolsa para pagarles las campañas a los que ya son diputados federales o locales.

Pues como ellos ya tienen sueldo y años ganando pues que se la paguen ellos su campaña esa fue también la condición de MORENA hacia sus actuales diputados, el asunto es que este proceso viciado y cochino dejara mucha gente dolida y júrenlo si ahí no encontraron lo que querían se irán a otros partidos que si les den algo para calmar su coraje e ir contra MORENA, de hecho ya hay muchos que dicen que se irán de MORENA, otros que ya no volverán a votar por ellos, otros que están decepcionados, otros que no les gusto como gobernaron sus alcaldes y otros que no le gusta como el “Peje” no les a cumplido.

En fin tantas cosas que argumentan, que apenas ellos saben porque piensan así, yo nomas les transmito en esta humilde columna lo que me comentan los morenistas aquí en Hermosillo y en los recorridos que hago cada fin de semana por algunos municipios, por darles un ejemplo de pasada por Obregón me di cuenta que el precandidato a la diputación federal por el sexto distrito Francisco Vega López ya anda muy molesto porque ya se dio cuenta que no será el candidato a esa diputación federal, ya esta reservada para el “chipilon” de MORENA en Obregón y actual diputado federal Javier Lamarque Cano y así esta para donde voltees en Sonora y en el país, por todo ello se augura una gran desbandada de morenistas porque se sintieron traicionados, burlados, chamaqueados y les jugaron el dedo en la boca, cuando hay imposición no hay democracia y así será siempre, y si no al tiempo amigos lectores.