La llegada de la vacuna no significa que se ha ganado la batalla al COVID-19, no bajes la guardia: Enrique Clausen

Ayer se confirmaron 550 nuevos casos, 102 en Cajeme y 27 defunciones más en Sonora

Hermosillo, Sonora; enero 15 de 2021. La llegada a Sonora de la vacuna contra el COVID-19 no quiere decir que ya le hayamos ganado la batalla a este cruel y despiadado enemigo, por lo cual es importante tomar conciencia y cuidar tanto de la salud propia, la de la familia y quienes nos rodean, resaltó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora mencionó que a todos entusiasma que se haya iniciado en Sonora el proceso de vacunación, ya que es por mucho la mejor noticia del año, sin embargo, en esta primera etapa se aplicará al personal de salud que se encuentra atendiendo la pandemia en el primer frente de batalla.

“Este primer lote es solo para el personal de salud al que merecidamente debemos proteger para que sigan dando esta batalla por nosotros, porque atienden sin distinción a toda aquella persona que llega necesitando atención, aún si esto puede costarles su salud o la de sus seres queridos”, indicó.

Clausen Iberri agregó que no es tiempo de bajar la guardia ni de festejos, ya que se prevé que la vacunación contra el COVID-19 se prolongue a lo largo de este año, por lo que es necesario reforzar las medidas de prevención.

“Al contrario, es cuando más debes reforzar las medidas de protección; es cuando más alerta tienes que estar. No salgas por salir. Más que nunca tienes que cuidarte y andar con actitud preventiva”, señaló.

Hoy se confirmaron 27 decesos por COVID-19, en 20 hombres y 7 mujeres, residentes de: Nogales 9, Hermosillo 8, Santa Ana, Cajeme y Guaymas 2 cada uno; Navojoa, Cananea, Baviácora y San Luis Río Colorado 1 cada uno; acumulándose 4 mil 381 defunciones.

Se sumaron 550 nuevos casos por Covid-19, en 289 mujeres y 261 hombres, residentes de: Hermosillo 322; Cajeme 102; Nogales 21; Bácum 10; Baviácora y Caborca 8 cada uno; San Pedro de la Cueva, Sahuaripa y Benito Juárez 7 cada uno; Nacozari de García, Cananea, San Luis Río Colorado y Guaymas 6 cada uno; Puerto Peñasco 5; Navojoa 4; Santa Ana, Nácori Chico y Álamos 3 cada uno; Bacanora, Arivechi, Empalme, Ures y Tepache 2 cada uno; Bacoachi, San Ignacio Río Muerto, Cucurpe, Huatabampo, Rosario y Agua Prieta 1 cada uno. Con ello, se han acumulado 55 mil 332 en total.

Se confirmaron 9 casos pediátricos, en 7 niñas y 2 niños, acumulándose mil 003 casos en total y se contabilizaron 3 casos en mujeres embarazadas, acumulando un total de 405 casos.

A la fecha se han recuperado 48 mil 571 personas de COVID-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 55,332 casos confirmados y 4,381 defunciones

Defunciones registradas el 15 de enero 2021: 27

Nogales: 9

Hermosillo: 8

Cajeme: 2

Guaymas: 2

Santa Ana: 2

San Luis Río Colorado: 1

Navojoa: 1

Cananea: 1

Baviácora: 1

Mujeres: 7/ Hombres: 20

Institución Médica

IMSS: 15

Isssteson: 9

Secretaría de Salud: 3

Casos confirmados el 15 de enero 2021: 550

Hermosillo: 322

Cajeme: 102

Nogales: 21

Bácum: 10

Baviácora: 8

Caborca: 8

San Pedro de la Cueva: 7

Sahuaripa: 7

Benito Juárez: 7

Nacozari de García: 6

Cananea: 6

San Luis Río Colorado: 6

Guaymas: 6

Puerto Peñasco: 5

Navojoa: 4

Santa Ana: 3

Nácori Chico: 3

Álamos: 3

Bacanora: 2

Arivechi: 2

Empalme: 2

Ures: 2

Tepache: 2

Bacoachi: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Cucurpe: 1

Huatabampo: 1

Rosario: 1

Agua Prieta: 1

Mujeres: 289/ Hombres: 261

Institución Médica

Secretaría de Salud: 476

IMSS: 50

Isssteson: 20

Issste: 4

Acumulados

Defunciones: 4,381

Hermosillo: 1,393

Cajeme: 764

Nogales: 412

San Luis Río Colorado: 381

Guaymas: 255

Navojoa: 204

Agua Prieta: 181

Caborca: 100

Huatabampo: 96

Empalme: 75

Puerto Peñasco: 60

Etchojoa: 60

Cananea: 57

Magdalena: 47

Nacozari de García: 46

Benito Juárez: 32

Santa Ana: 32

Bácum: 30

Gral. Plutarco Elías Calles: 17

San Ignacio Río Muerto: 17

Fronteras: 14

Ímuris: 12

Cumpas: 12

Moctezuma: 7

Pitiquito: 7

Altar: 6

Naco: 6

Ures: 5

Benjamín Hill: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 4

Sahuaripa: 4

Baviácora: 4

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Álamos: 3

Bavispe: 2

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Mujeres: 1,870/Hombres: 2,511

Institución Médica

IMSS: 2,779

Secretaría de Salud: 1,172

Isssteson: 324

Issste: 98

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 55,332

Hermosillo: 26,634 municipio con mayor incidencia con 47% del total.

Cajeme: 6,759 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,883 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,580 que representan 5% del total

Guaymas: 2,292

Navojoa: 2,287

Caborca: 2,212

Cananea: 1,748

Agua Prieta: 1,101

Huatabampo: 944

Empalme: 810

Etchojoa: 584

Magdalena: 504

Puerto Peñasco: 399

Santa Ana: 323

Nacozari de García: 292

Bácum: 197

Gral. Plutarco Elías Calles: 170

Pitiquito: 169

Álamos: 149

Benito Juárez: 142

San Ignacio Río Muerto: 110

Baviácora: 108

Sahuaripa: 85

Ímuris: 82

Ures: 79

Altar: 65

Cumpas: 60

Moctezuma: 57

Rosario: 49

Fronteras: 42

Bacoachi: 39

Benjamín Hill: 36

Naco: 32

Yécora: 27

Aconchi: 25

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Nácori Chico: 17

Arizpe: 16

Trincheras: 14

Arivechi: 13

Granados: 12

Quiriego: 12

Villa Hidalgo: 12

Cucurpe: 10

Banámichi: 9

Carbó: 9

Rayón: 8

San Pedro de la Cueva: 8

Tepache: 7

Ónavas: 6

Bavispe: 6

Huásabas: 6

Tubutama: 5

Bacerac: 5

Divisaderos: 5

San Felipe de Jesús: 5

Huépac: 4

Santa Cruz: 4

Villa Pesqueira: 4

Bacanora: 4

Huachinera: 3

Bacadéhuachi: 3

San Javier: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Suaqui Grande: 1

Soyopa: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 29,866 /Hombres: 25,466

Institución Médica

Secretaría de Salud: 39,398

IMSS: 10,570

Isssteson: 4,181

Issste: 949

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 103,030

Confirmados: 55,332

Descartados: 47,698

Cuadro leve: 8,907

Pacientes activos: 1,833

Pacientes en seguimiento terminado: 7,074

Curados: 41,497

Hospitalizados: 547

Estables: 211

Graves: 235

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 101