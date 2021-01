Beneficia Gobernadora con obras y apoyos a familias de Magdalena y Santa Ana; supervisa aplicación de vacunas contra COVID-19 a personal de salud

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; enero 15 de 2021. Con la supervisión y entrega de obras viales, hidráulicas y educativas, así como la entrega de becas y estímulos para alumnos de primaria, secundaria y de capacitación para el trabajo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó una gira de trabajo por los municipios de Santa Ana y Magdalena de Kino, donde supervisó la aplicación de vacunas contra COVID-19 a personal de salud de esa región.

En Magdalena de Kino, acompañada por el alcalde Francisco Javier Zepeda Munro, la mandataria estatal entregó una obra hidráulica en la colonia Nueva Magdalena, la cual llevará el vital líquido a los habitantes de esta zona, la cual era una petición muy esperada; además supervisó la remodelación de la Plaza La Corregidora, de San Felipe y ahí entregó becas académicas y estímulos educativos a estudiantes de primaria y secundaria, así como de becas de capacitación para el trabajo del Icatson.

“Estoy muy contenta de venir con el presidente, de echar andar una obra de agua en la colonia Nueva Magdalena, son 120 familias que no tenían agua, como yo siempre digo, son las cosas prioritarias, la salud, las obras de agua, de drenaje, que a veces no se ven, no son obras de relumbrón, son obras que perduran en el tiempo y que realmente sí mejoran la calidad de vida de las familias”, afirmó.

También, en compañía de Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, supervisó la aplicación de vacunas contra COVID-19 a personal de salud de primera línea, en el Hospital de Magdalena de Kino.

En Santa Ana, acompañada por el alcalde Javier Francisco Moreno Dávila, la titular del Ejecutivo Estatal entregó la obra de reconstrucción de la Escuela Primaria Hermanas Valencia, que tenía más de 70 años de ser construida sin haber sido rehabilitada.

“Me da mucho gusto ver esta escuela totalmente transformada, presidente, como usted lo quería, como la maestra Alejandra Galaz, directora de esta escuela lo quería, para todos ustedes, para todas las niñas, que están estudiando aquí”, externó.

Además, la gobernadora Pavlovich dio el arranque de la obra de pavimentación de la calle Kino que conecta con la Carretera Internacional y supervisó la obra de la carretera de Santa Ana hacia el ejido El Claro, que fue el primero que se fundó en México.

Javier Francisco Moreno Dávila agradeció el compromiso y apoyo de la gobernadora Pavlovich con la reconstrucción de la Escuela Primaria, así como con una obra tan sentida como la pavimentación de la calle Kino, una de las avenidas principales del municipio.

“Agradecerle en nombre de todo Santa Ana, de la directora, padres de familia, por esta bonita construcción, esta escuela quizá es la segunda escuela más antigua, de Santa Ana, Hermanas Valencia; debido al terreno de esta área se empieza a hundir un poquito, antes eran milpas aquí y la escuela ya la habían estado tratando de remodelar, de arreglar, hasta que definitivamente no tuvo remedio; hasta que se logró esta escuela”, dijo.

Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, indicó que esta obra fue producto del plan estratégico encabezado por la gobernadora Pavlovich, con la rehabilitación de infraestructura educativa en beneficio de las familias sonorenses.

“Este año estamos trabajando con el gran apoyo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), en Santa Ana, en Bacobampo y en Pueblo Yaqui, reconstruyendo escuelas emblemáticas, escuelas que le dan respuesta a los niños y sobre todo a la comunidad”, mencionó.

Presentes: Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Yalia Salido Ibarra, coordinadora ejecutiva del ISIE; Edmundo Campa Araiza, director general del Icatson; Alejandra Galaz Terán, directora de la Escuela Primaria Hermanas Valencia; Sara Peral Bravo, directora de DIF Municipal de Magdalena de Kino.