Sorpresiva adhesión de expanistas con Durazo; van de buscachambas si Alfonso gana

Este domingo a las 3:30 pm es el cierre de la Precampaña de Ricardo Bours en el NEY

La maestra y abogada Nidya Razcon va a uno de los 3 Distritos Locales por MC. Enhorabuena

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En el que fue el evento político más importante de Alfonso Durazo — y que fue imprevisto–, fue de ayer temprano en el que un grupo de panistas que han ocupado cargos en la estructura de ese partido en Cajeme y en admistraciones municipales, se adhirieron a la campaña del precandidato

morenista al gobierno del Estado.

Entre ellos figuran Emmanuel López Medrano, ex presidente del PAN Cajeme y exiputado local, el economista Mario Saucedo Gómez, Julio Cibrián, Luis Ramón Sing, Francisco Corral, Luis Moya y Luis Angulo .

López Medrano dijo estar muy contento y motivado porque “el día de hoy nos sumamos a este nuevo movimiento que viene a transformar a Sonora. Si, pero esperemos que no vengan a desplazar a cuadros valiosos de Morena.

Por su parte, el fotografo y capitán piloto aviador Julio Cibrián, dijo estar convencido de que la transformación que se va a dar en Sonora va a radicar en la persona del doctor Durazo… Bienvenidos a todos los que quieran sumarse a este proyecto ganador”.

Llama la atención eso de que la transformación va a radicar en la persona de Durazo, bueno, es que la dizque 4T de AMLO solo se ha dedicado a desmantelar instituciones, destruir la economía nacional y violar el estado de derecho y la Constitución.

Al darles la bienvenida, Alfonso Durazo expresó que Morena es partido y es movimiento.

“En el partido de encuentran quienes tienen un vínculo o un compromiso político con Morena, mientras que en el movimiento participan simpatizantes que no tienen esa vinculación orgánica pero que coinciden con el proyecto de transformación para el estado”, expresó el de Bavispe.

Creo que en eso último está el económista Mario

Saucedo Gómez, quien en sus columnas en Diario del Yaqui ha criticado el manejo de la economía nacional por parte de la 4T.

También es obvio que algunos de esos personajes que ya no militaban en el PAN se suman al proyecto de Durazo en calidad de buscachambas igual que lo hizo otro grupito de panistas en el 2018.

Y a todo esto se pregunta uno porque no aparece en esta nueva “desbandita” de expanistas Marcelino Pérez Arenas , a lo mejor no pudo ir a ese evento que fue en uno de los salones del Costa de Oro.

O a lo mejor Don Cacahuate dió reversa a aquel anuncio de su renuncia al PAN e irse a Morena, o a lo mejor se van Ricardo Bours a MC y en lo local con el independiente Rodrigo Bours.

Pero mejor esperemos a ver qué le dice a Aracely Martinez en su columna de los lunes en El Tiempo de Medios Obson.

Ha, por cierto este domingo será el cierre de la Precampaña de Ricardo Bours a Gobernador, a las 3:30 pm en el estacionamiento del Nuevo Estadio de los Yaquis.

El método del evento será tipo auto cinema, todos arriba con su cubrebocas, habrá sana distancia entre cada vehículo.

Muy activos en las invitacion por teléfono, la maestra Nidya Razcon y Don Rubén Bojorquez Salas. Ah, Nidya me reveló ayer en la Mesa Plural del Yori, que va de candidata a uno de los tres Distritos Locales por Movimiento Ciudadana. Enhorabuena, amiga.