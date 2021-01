!En Cajeme hay inconformidad con algunos periodistas porque no a todos los dejan participar ni le dan la palabra en MORENA, Durazo atiende a quien quiere a su modo cuarta la libertad de expresión!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y la gran verdad no es por jorobar en contra de Durazo pero si deberían de ser mas equitativos los candidatos con todos los medios de comunicación y con todos los periodistas sin excepción alguna, finalmente así debería de ser pero desafortunadamente los candidatos y sus partidos buscan siempre a quien los aplaude y a quien les festeja todos sus recorridos y todas sus vivencias.

Y pues la gran verdad lo único que están haciendo es seguir engañándose ellos mismos, porque la gran realidad es otra totalmente diferente a las vivencias y recorridos, seria bueno que los jefes de prensa de cada candidato hicieran un verdadero estudio para que a la hora de llevar acabo una conferencia de prensa ya sea presencial o virtual les den la oportunidad a todos ya que asociaciones de periodistas, colectivos, prensa unida, unión de periodistas siempre se quieren llevar las palmas de cada una de las entrevistas, algo que pudiera estar bien no lo dudo, pero quien no pertenece a esas asociaciones o colectivos o prensa unida pues no se le da la oportunidad de participar y es ahí donde la democracia del gremio no existe.

Y así pues también los candidatos no entienden o se van con la gran finta de creer que están haciendo las cosas bien cuando en realidad en cada conferencia ya sea virtual o presencial quedan muchos compañeros dolidos y sentidos con los candidatos porque simplemente fueron engañados de que a tal o cual periodista no se le debe dar la palabra porque pudiera hacerle preguntas incomodas al candidato, y es ahí donde nomas las buenas prefieren los candidatos, ojala que tanto Alfonso Durazo, Ricardo Bours y “El Borrego” Gándara tomen en cuenta que a veces la información la tiene el medio mas chico e insignificante fotos, videos, pruebas muy comprometedoras en el entendido de que “Del matorro mas chico sale el conejo mas grande”.

No se equivoquen candidatos en los medios de comunicación vale mas la más pálida tinta que la mas brillante memoria, ojala y sean mas equitativos y les den la oportunidad a todos los periodistas por igual, pertenezcan o no a un grupo periodístico y esto con respeto a todas las agrupaciones de periodistas llámense asociaciones, colectivos, prensa unida o como sea todos somos iguales ante la libertad de expresión mexicana, y si no al tiempo amigos lectores.