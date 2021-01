Tendrán familias del sur de Sonora rehabilitación especializada de calidad con nuevo CREE Sur: Gobernadora

Compartir ! tweet





Inauguran instalaciones en Cajeme para dar atención a 12 municipios

Este centro es uno de los 100 compromisos

Cajeme, Sonora; enero 14 de 2021. Más de 20 mil personas de 12 municipios del sur del estado, que tienen alguna discapacidad permanente o temporal, cuentan a partir de hoy con un lugar amplio y digno para recibir terapias de rehabilitación, estableció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Sur, uno de sus 100 compromisos.

Durante una intensa gira de trabajo, acompañada por el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora, inauguró dichas instalaciones y entregó becas y cartas de asignación de predios en este municipio.

La gobernadora Pavlovich resaltó que la construcción del CREE Sur requirió de un esfuerzo extraordinario, en beneficio de las personas más vulnerables que necesitan terapias de rehabilitación.

“De eso se trata mi gobierno, de estar con las personas que más lo necesitan, que más requieren atención, las personas que puedan sentirse quizás excluidas, por fin está este CREE, nos costó mucho trabajo, nos costó no solamente mucho recurso material, sino humano, muchas conjunciones de trabajos e ideas”, indicó.

El CREE Sur brindará consulta médica especializada en medicina física de adulto e infantil, psiquiatría, neurología, comunicación humana, estudios de audiometría, estudios de rayos X, estudios de electromiografía, estudios de electroencefalogramas, psicología, psicopedagogía, terapia física de adulto e infantil y estimulación múltiple temprana.

La gobernadora Pavlovich refrendó su compromiso de trabajar hasta el último día de su gestión en favor de las personas más necesitadas, de manera cercana a la gente.

“Hasta ahorita, de mis 100 compromisos, porque están establecidos en una plataforma, llevo 92, hay cosas que se han quedado en el tintero porque no contaba con el COVID, nadie en el mundo contábamos con el COVID, pero la gran mayoría de ellos los estoy cumpliendo y voy a seguir trabajando hasta el final, cerca de la gente que me necesita, cerca de la gente que más requiere de mi atención y de mi esfuerzo y como se los dije: seguiré trabajando hasta el último momento y me voy a partir el alma hasta el último día de mi gobierno para que los sonorenses se sientan orgullosos de su gobernadora, pero, sobre todo, sepan que siempre voy estar cerca de la gente que más lo necesita”, señaló.

Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora, explicó que el CREE Sur forma parte de uno de los 100 compromisos de la gobernadora Pavlovich y tendrá capacidad de atención para personas de 12 municipios del sur del estado.

“El CREE Sur, gobernadora, es uno de sus 100 compromisos establecidos y hoy le ponemos palomita y es gracias al esfuerzo de muchas, muchas personas que se han sumado a este esfuerzo, para más de 20 mil personas que tienen alguna discapacidad en el sur del estado, permanente o temporal, tienen desde hoy un centro especializado en la rehabilitación, especializado en atención, sabemos lo que significa este proyecto, no solo para la rehabilitación, si no para la inclusión en el estado”, resaltó.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, presidente municipal de Cajeme, agradeció el respaldo de la gobernadora Pavlovich para la construcción del CREE Sur y le manifestó su intención de seguir trabajando conjuntamente.

“Bienvenida señora gobernadora, a nombre de los vecinos de la colonia Las Haciendas y de toda la comunidad de Cajeme, valoramos su esfuerzo en esta importante acción de su gobierno para fortalecer los CREE, programa que se ha convertido en una causa social muy justa, cuenta siempre con todo nuestro apoyo y amistad, muchas gracias”, comentó.

Presentes: Javier Gurrola Izquierdo, beneficiado del CREE Sur; Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora y Yazmina Anaya Camargo, directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.