Séptima Carrera Track Tec será en formato virtual

Las inscripciones ya están abiertas para el evento programado para sábado 30 y domingo 31 de enero en los trayectos de 3, 5 y 10 kilómetros

Hermosillo, Sonora; enero 14 de 2021. La tradición de celebrar la Carrera Pedestre Track Tec que organiza anualmente la Asociación de Ex Alumnos del Tecnológico de Monterrey en Sonora, seguirá en pie tras anunciarse que, a pesar de la pandemia de COVID-19, la competencia se llevará a cabo pero en esta edición será de manera virtual y se desarrollará el sábado 30 y domingo 31 de enero.

Los pormenores del evento fueron dados a conocer este jueves, en rueda de prensa virtual, por el director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), Gabriel Tapia, quien estuvo acompañado de Norma Castelo, presidenta de la Asociación Exatec Sonorense y de Javier Rebeil, coordinador de la carrera.

Como titular del deporte en la entidad, Tapia Montiel celebró el hecho de continuar con la competencia a favor de la actividad física y el apoyo a estudiantes, ya que por medio de la Carrera Pedestre Track Tec se recaudarán fondos para becar alumnos del Tecnológico de Monterrey.

El director de la Codeson dijo que al llevarse a cabo de manera virtual esta séptima edición, habrán de respetarse los protocolos de la regulación sanitaria para no generar algún riesgo de contagio entre los participantes; además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse en casa acatando los protocolos sanitarios para contener la propagación del virus.

Javier Rebeil, encargado de la logística de la carrera, dijo que habrá tres distancias disponibles: 3, 5 y 10 kilómetros en ambas ramas y todo aquel con la intención de registrarse puede hacerlo mediante la plataforma www.trotime.com.

Los inscritos tendrán la oportunidad de correr las distancias que elijan, ya sea en casa, por medio de una caminadora o hasta una elíptica y también existe la posibilidad de hacerlo al aire libre, en un parque cercano o en cualquier otro lugar, siempre y cuando guarden la distancia social.

Indicó que los corredores deberán darse de alta en la plataforma con la distancia, nombre, edad, dirección y correo electrónico, para ahí mismo publicar sus registros de kilometraje o bien en otra aplicación, bajo la opción de realizar el recorrido en uno o en los dos días, además de subir fotos al momento de realizar la carrera.

Explicó que hay dos diferentes cuotas de inscripción, la primera es de 150 pesos, que incluye como kit el número de corredor y medalla virtual, y la segunda es denominada “Premium”, con valor de 300 pesos, la cual ofrece un paquete que contiene una camiseta alusiva a la competencia y la presea física, que se harán llegar al domicilio de los participantes.

En el caso de la inscripción “Premium”, el envío será gratis para Hermosillo, Ciudad de México y Monterrey y, para el resto de las ciudades del país, o fuera de la República, deberá cubrirse un monto de 100 pesos por el flete.

Asi mismo, Rebeil adelantó que para garantizar la entrega de la camiseta antes del 30 de enero, deberá de hacerse el registro a más tardar el próximo miércoles 20, de no ser así, la playera llegaría después de celebrado el evento.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Ex Alumnos del Tecnológico de Monterrey Sonorense, Norma Castelo, dijo que buscaron la opción de mantener activa la competencia y por ello decidieron hacerla de manera virtual para respaldar a estudiantes que necesitan el apoyo educativo.

Tanto Castelo como Rebeil señalaron que esperan una buena respuesta de la ciudadanía y de los ex alumnos del Tec de Monterrey, pues dado el formato virtual, existe la posibilidad de inscribirse para quien lo desee, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre.