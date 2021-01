¡En Sonora por paleros y dejados, al PVEM y al PANAL los dejan fuera de las diputaciones federales, son 5 para MORENA y 2 para el PT, anda muy enojado Pablo Escudero yerno de Manlio líder nacional del PVEM!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que en Sonora las cosas no pintan nada bien para los partidos paleros y “chumy” prontos como los son el partido Verde Ecologista de México y el PANAL, pues nos llegan informes fidedignos que como siempre el pez mas grande se come al mas chico pues resalta y resulta que MORENA en Sonora no les quiso dar ninguna diputación federal de los 7 distritos que conforman el estado y se las repartieron así 5 para MORENA y 2 para el PT.

Dejaron fuera de la jugada al partido Verde Ecologista de México que anda como agua para chocolate lo peor de todo que es el yerno consentido de Manlio el Lic. Pablo Escudero y pues como en política todo pueda suceder ya no nos extraña nada, pues eso les pasa a los partidos corrientes que por el solo hecho de querer conservar el registro hacen alianza con otros partidos comesolos como lo es MORENA y de esa manera se comen el pastel solo.

Y así los dejaron sin nada a los pobres del partido Verde Ecologista de México y al otro partido palero lame blanquillos del PANAL que tampoco le dieron nada y así será siempre, los agarran nomas de retaque para decir que todos vamos en alianza pero que realmente no pintan y no sirven de nada nomas de puro membrete y ahí están las pruebas, la verdad que vergüenza esa es la realidad, son unos payasos del circo de la 4ta. Transformación esa es la gran realidad.

Pero en fin ojala pronto se acabe este gran circo, maroma y teatro que traen muchos partidos que por seguir en el poder se alían para seguir mamando de la ubre política y del dinero del pobre pueblo mexicano, que ya no sabe no que hacer con todo esto que esta pasando en México.

Pero en fin así es la política super cochina y lo peor si no lo hace uno de ellos viene otro y lo hace, por ello todo seguirá siempre así, pero en fin las cosas así son en la inentendible política cochina mexicana, y si no al tiempo amigos lectores.