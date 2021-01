Compartir ! tweet





Renuncian 4 regidores de Morena en SLRC inconformes por la reelección de su Alcalde y por la imposición de Alfonso Durazo

En el Distrito XV, el Freddy Verduzco le daria una pela al pollo Castelo, pero aun no define si va a registrarse

Guerrero, gubernatura en la mano de Fuerza Social por México al tomar protesta su candidato Cristóbal Arias

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Cuatro regidores de San Luis Río Colorado decidieron este lunes renunciar a su militancia en los partidos Morena y PT para manifestar su descontento por la posible reelección del alcalde Santos Gonzalez Yescas.

Así como también por la imposición de Alfonso Durazo Montano como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, indicando que aun no han definido su futuro político aunque han tenido acercamiento con otras fuerzas piliticas.

Este quiebre podría tambien afectar aun más al alcalde ya que sumados los votos de los regidores del PRI y del PAN a los de esos cuatro regidores podrían afectar las votaciones en el Cabildo contra Gonzalez Yescas.

Esto de SLRC se da en momentos de fuerte división entre los distintos grupos morenistas por el tema de las candidaturas y por loa dados cargados en favor de los muy allegados a Durazo.

Por cierto, el lunes por la tarde el cajemense Andrés Salas Sanchez al presentar la renuncia ante su jefe Manuel Espino Barrientos como director de asuntos administrativos de la Secretaria de Seguridad Publica Ciudadana, entregó su oficina.

En más de Morena, el nuevo Partido Fuerza Social por México — de Pedro Hacez– la ganará la gubernatura en junio, y no es para menos el figurón de su candidato el senador de mucho respeto, Cristóbal Arias, contra el impresentable de Felix Salgado Macedonio.

Ya en lo local, en plática ayer a mediodia con el exdiputado Félix Rafael Silva por rumbos de la Sala de Cabildo, nos dijo que solo él y el puebloyaquense Roberto Soto son los únicos que se han registrado .

Si, para el Distrito XV que le tocó a los albiazules como parte de la Alianza PRI-PAN-PRD, sin descartar que en cualquier tambien se registre el Freddy Verduzco, aunque aún es Comisario de Pueblo, quien se ha destacado por ser el Comisario más chambeador y gestor de todas las comisarias de Cajeme. El Freddy aun milita en el PAN.

El popular y muy querido puebloyaquense le pondría una paliza al impresentable Raúl Castelo Montaño, actual diputado de Morena por ese Distrito, de quien nadie habla bien y si muy mal, bueno hasta Félix Rafael le ganaría, y es que el mal afamado Pollito ha dicho que buscará reelegírse, ha de seguir soñando conque aun existe la Ola Obrador.

Y quien anda muy saludador, sobre todo por rumbos de Palacio Municipal es el regidor Rosendo Arrayales, hasta con un servidor pese a que no somos santos de su devoción, bueno, es que busca ser candidato a la Alcaldía, ah, también por esos rumbos del Ayuntamiento nos reportaron ayer un noble y buen gesto del Regidor Rodrigo Bours Castelo para con el popular “Comino” al entregarle un modesto apoyo económico. Rodrigo, pese a su carácter, es un hombre de buen corazón.