‘Llamo a los mexicanos a vacunarse contra Covid’: López Obrador

El presidente urge a la población a aplicarse las dosis en el momento en el que le corresponda a cada uno; afirma que dosis crean defensas ante nuevas cepas de SARS-CoV-2, indica

Para enfrentar la crisis sanitaria por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a vacunarse contra esta enfermedad y a respetar las fechas en las que se les asignará el medicamento.

Al informar que el día de mañana arribarán a nuestro país 436 mil dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, las cuales serán repartidas a todo el país para continuar con la vacunación del personal médico, el mandatario urgió a la población a protegerse y a no temer a efectos secundarios.

“Convoco a los mexicanos a vacunarse contra Covid-19 en el momento en el que le corresponda a cada uno. Tenemos que protegernos. Es la única alternativa que tenemos para enfrentar esta pandemia: la vacuna. Siempre se dijo, que es terrible esta pandemia, que ha causado mucho dolor”, comentó.

Ante los cuestionamientos sobre el proceso de vacunación en el país, López Obrador aclaró que México es el país número 18 en el mundo en la aplicación de vacunas contra Covid-19 a sus cerca de 130 millones de habitantes.

Comentó además que México espera llegar a prontos acuerdos con otras farmacéuticas como CanSinoBIO para la obtención de vacunas para iniciar la aplicación a adultos mayores.

En torno a la nueva cepa de SARS-CoV-2 que fue detectada en Tamaulipas en una persona que viajó desde Reino Unido, el presidente dijo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informará hoy al respecto.

Sin embargo, aclaró que las vacunas que las farmacéuticas elaboran también sirven para combatir a estas nuevas variantes del virus.

“Según los especialistas, estas variantes son también neutralizadas con la vacuna, no quiere decir que surgen nuevas variantes y las dosis ya no sirven, no, Pfizer y todas las demás tienen capacidad para crear defensas ante la pandemia”, dijo.