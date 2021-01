¡En Sonora “El Borrego” Gándara si gana la gubernatura auditara dependencia por dependencia y peso por peso al gobierno saliente, es el compromiso con el PAN, PRD, Etc!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, además sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni mucho menos ayudar a otros finalmente casi todos los políticos son iguales, nomas llegan al poder y se hacen vivos.

PERO BUENO VAMOS AL GRANO DE ESTA BOMBA POLITICA QUE ESTALLARIA EN SONORA EN CONTRA DEL GOBIERNO ACTUAL SI GANA “EL BORREGO” LA GUBERNATURA, si amigos lectores así será como lo están leyendo en esta humilde e insignificante columnita como dicen por ahí los grandes políticos que se sienten intocables y así se expresan de mal, pero ACUERDENSE AMIGOS LECTORES QUE A VECES DEL MATORRO MAS CHICO SALE EL CONEJO MAS GRANDE, y aquí les pudiéramos estar diciendo lo que sucederá con el gobierno saliente de Sonora si gana “El Borrego” Gándara la gubernatura.

Nos filtraron la información muy fidedigna y de gente pesada que inclusive estuvieron en los acuerdos para llegar a configurar la gran alianza PAN, PRI, PRD entre otros que el partido Acción Nacional y el partido de la Revolución Mexicana y el PRD están muy interesados en que ganando su candidato “El Borrego” Gándara tiene la obligación de AUDITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO AL TOMAR POSECION EL 13 DE OCTUBRE DEL 2021, entonces dicen que “El Borrego” Gándara en un principio les dijo que seria bueno no manejar nada de eso en la campaña para que no se viera como una persecución o cacería de brujas en contra del gobierno saliente, pero dicen que le advirtieron que lo iban apoyar con todo pero con la condición de que tenia que AUDITAR AL GOBIERNO SALIENTE y finalmente dicen que no le quedo otra mas que aceptar “El Borrego” Gándara y decir que si.

Y eso la gran verdad será una gran bomba política en Sonora porque podría volver a pasar lo que paso en el sexenio pasado cuando empezó la gran cacería de brujas contra el gobernador saliente el panista Guillermo Pádres, ahora podría repetirse la misma triste historia en Sonora con la llegada del nuevo gobernador de la alianza PRI, PAN Y PRD, bueno eso seria casi seguro un 99% si gana la gubernatura Ernesto “El Borrego” Gándara, y si no al tiempo amigos lectores.