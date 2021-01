Pide Enrique Clausen ser responsables y detener entre todos aumento de casos y muerte por COVID-19

Compartir ! tweet





A casi 10 meses hay más de 4 mil muertes y más de 53 mil contagios en Sonora

Confirman 21 defunciones más y 201 nuevos casos por COVID-19

Hermosillo, Sonora; enero 10 de 2021. En Sonora, los últimos 10 días han sido muy parecidos a los días de más contagios y muertes que hubo en los meses de julio y agosto de 2020, lamentablemente, a casi 10 meses y ya con más de 4 mil muertes y más de 53 mil contagios por COVID-19, es mucha irresponsabilidad por parte de las y los sonorenses, expresó Enrique Clausen Iberri.

Al confirmarse 21 defunciones y 201 nuevos casos por COVID el secretario de Salud manifestó que a casi un año de pandemia hay gente que no se ha solidarizado y tampoco ha hecho algo para evitar que sus hijas e hijos salgan de reunión en reunión, o de fiesta en fiesta, pues en los últimos meses son los jóvenes los que ha propagado el virus a los adultos mayores.

“Estamos dejando a personas solas, viudos, viudas, gente mayor que tendrá que vivir sin su compañero o compañera, tendrán que vivir en soledad a partir de hoy; ¡No sean gachos! no sean permisivos, ayudemos a detener que más gente ingrese a los hospitales y más gente muera”, manifestó.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy 46 mil 229 personas se han recuperado en Sonora; 14 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirman 21 decesos en 12 mujeres y 9 hombres residentes de; Hermosillo 11; Cajeme, Huatabampo y Nogales dos cada uno; Bácum, Pitiquito, Agua Prieta y Fronteras un cada uno; derechohabientes del IMSS 16, Secretaría de Salud tres, Isssteson 2; acumulándose 4 mil 240 defunciones.

Hoy se suman 201 nuevos casos por COVID, en 118 mujeres y 83 hombres; acumulándose 53 mil 328 casos en total residentes de Hermosillo 109; Guaymas 22; Empalme 13; Huatabampo 10; Navojoa y Nogales nueve cada uno, Cananea ocho, Santa Ana siete; San Luis Río Colorado y Etchojoa tres cada uno; Cajeme y Agua Prieta dos cada uno; Aconchi, Álamos, Benjamín Hill y Bacoachi uno cada uno.

Se confirmaron tres casos pediátricos; en dos niños y una niña; acumulándose 965 casos en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; acumulándose 393 casos en total. De los 201 casos confirmados, 31 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 53,328 casos confirmados y 4,240 defunciones

Defunciones registradas el 10 de enero 2021: 21

Hermosillo: 11

Cajeme: 2

Nogales: 2

Huatabampo: 2

Pitiquito: 1

Agua Prieta: 1

Fronteras: 1

Bácum: 1

Mujeres: 12/ Hombres: 9

Institución Médica

IMSS: 16

Secretaría de Salud: 3

Isssteson: 2

Casos confirmados el 10 de enero 2021: 201

Hermosillo: 109

Guaymas: 22

Empalme: 13

Huatabampo: 10

Navojoa: 9

Nogales: 9

Cananea: 8

Santa Ana: 7

San Luis Río Colorado: 3

Etchojoa: 3

Cajeme: 2

Agua Prieta: 2

Aconchi: 1

Álamos: 1

Benjamín Hill: 1

Bacoachi: 1

Mujeres: 118/ Hombres: 83

Institución Médica

Secretaría de Salud: 148

IMSS: 47

Issteson: 6

Acumulados

Defunciones: 4,240

Hermosillo: 1,336

Cajeme: 754

Nogales: 395

San Luis Río Colorado: 369

Guaymas: 246

Navojoa: 199

Agua Prieta: 180

Caborca: 99

Huatabampo: 92

Empalme: 70

Puerto Peñasco: 59

Etchojoa: 59

Cananea: 56

Nacozari de García: 44

Magdalena: 44

Benito Juárez: 31

Bácum: 29

Santa Ana: 28

Gral. Plutarco Elías Calles: 17

San Ignacio Río Muerto: 15

Fronteras: 14

Ímuris: 12

Cumpas: 12

Moctezuma: 7

Pitiquito: 7

Altar: 6

Ures: 5

Naco: 5

Benjamín Hill: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 4

Aconchi: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Baviácora: 3

Álamos: 3

Bavispe: 2

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Cucurpe: 1

Mujeres: 1,812/Hombres: 2,428

Institución Médica

IMSS: 2,692

Secretaría de Salud: 1,159

Isssteson: 288

Issste: 93

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 53,328

Hermosillo: 25,326 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 6,488 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,825 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,532 que representan 5% del total

Guaymas: 2,279

Navojoa: 2,273

Caborca: 2,152

Cananea: 1,705

Agua Prieta: 1,097

Huatabampo: 931

Empalme: 791

Etchojoa: 581

Magdalena: 493

Puerto Peñasco: 382

Santa Ana: 308

Nacozari de García: 280

Bácum: 183

Pitiquito: 168

Gral. Plutarco Elías Calles: 167

Álamos: 142

Benito Juárez: 131

San Ignacio Río Muerto: 107

Baviácora: 100

Ímuris: 79

Sahuaripa: 76

Ures: 75

Altar: 65

Cumpas: 59

Moctezuma: 56

Rosario: 46

Fronteras: 41

Bacoachi: 37

Benjamín Hill: 36

Naco: 31

Yécora: 26

Aconchi: 25

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Arizpe: 16

Nácori Chico: 14

Trincheras: 14

Villa Hidalgo: 12

Granados: 12

Arivechi: 11

Cucurpe: 9

Quiriego: 9

Banámichi: 9

Rayón: 8

Carbó: 8

Bavispe: 6

Huásabas: 6

Ónavas: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacerac: 5

Tepache: 5

Villa Pesqueira: 4

Huépac: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 3

Bacadéhuachi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huachinera: 2

Bacanora: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

San Pedro de la Cueva: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 28,777 /Hombres: 24,551

Institución Médica

Secretaría de Salud: 37,963

IMSS: 10,199

Isssteson: 3,991

Issste: 941

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 100,313

Confirmados: 53,328

Descartados: 46,985

Cuadro leve: 7,076

Pacientes activos: 2,344

Pacientes en seguimiento terminado: 4,732

Curados: 41,497

Hospitalizados: 515

Estables: 192

Graves: 223

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 100