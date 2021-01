Compartir ! tweet





“Va por Sonora” Ernesto Gandara, registra su Precandidatura y sus números se van más al alza

Sorprende amplio apoyo a RBC en la alta sierra; competencia no será solo de dos, sino de TRES!

En autos y en caballos con banderas de MC la gente en Nacori Chico seguía a Ricardo Bours

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

“Tenemos equipo, carácter y firmeza para lograr el mejor Sonora y enfrentar las adversidades que se nos presentan”, externó Ernesto Gandara Camou al registrar su precandidatura a la Gubernatura de Sonora por la Alianza “Va Por Sonora”.

“Quiero agarrar el Timón junto con ustedes. Tenemos y vamos a demostrar que vamos a avanzar por un Sonora mejor hay timón, hay mando, hay equipo, hay acuerdo y hay decisión de superar cualquier tormenta que se avecine”, resaltó el Borrego Gandara.

Acompañado de su esposa Pily Madrid y sus hermanos hijas Daniela, Raquel y Fernanda, el borrego Gandara acudió el sábado ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, dónde quedó registrado como precandidato único de la Alianza “Va Por Sonora”.

Previo a su registro, sostuvo encuentros similares con cientos de militantes y las dirigencias estatales y nacionales del PAN, PRD y PRI.

Destacó en que la sociedad sonorense no quiere pleitos, odio y división. “Los Sonorenses somos gente de trabajo, somos gente de hacer equipo, de carácter pero de generosidad que sabemos trabajar juntos”.

“No queremos imposiciones del centro, no queremos virreinatos, no queremos un ningún tipo de amenazas o que nos generen miedo, y se van a encontrar con nosotros. “La sociedad no quiero duelo de vanidades, no quiere generación de odios, rencores y crispación. Quiere resultados y progreso” destacó Gandara Camou.

Fue un sábado casi de fiesta y unidad que vivieron en Hermosillo el sábado y en el resto del estado, pues el borrego se había registrado, distinto a los de enfrente tras de que el INE solicitó al equipo de Alfonso Durazo retirar todos sus spots ya que se trata de una precampaña y no una campaña.

Fiel a lo que ha distinguido su carrera política, Ernesto dijo que en su gobierno prevalecerán los acuerdos, los consensos y el diálogo con los partidos políticos , academicos y sociedad civil para buscar estrategias que ayuden al desarrollo equilibrado de Sonora.

Por lo pronto, el ahora precandidato de la Alianza ya puso en la ruta que lo llevará a las elecciones de este año, y aunque no es santo de la devoción de Claudia Pavlovich, de ganar la Gubernatura revizara con lupa su administración administracion.

Por el lado del precandidato de Morena, de repente como que hubo un silencio por el zarpazo del INE de quitar todos los promocionales de Alfonso Durazo, quien hizo bien en descartar de cualquier candidaturas a los arribistas de poca decencia política como el Bebo Aztiazaran, María Dolores del Río y el exalcalde panista de Nogales.

Tambien el sábado, Ricardo Bours Castelo arrancó con su gira por 41 municipios de la alta sierra, varios de ellos en la frontera con Chihuahua acompañado por el reconocido ganadero Daniel Baranzini quien va como candidato a Diputado Federal por el IV Distrito.

La gira del aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, empezó en Nacori Chico, llamando poderosanente la atención como la gente seguia a Ricardo con banderas de MC en sus autos y hasta en caballos.

Ricardo está creciendo, y esperen sus actos en los valles del Yaqui y Mayo donde se concentra una gran parte de la votación, así que esto no será una competencia de dos, sino de TRES!