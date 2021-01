Adultos mayores no necesitan preparación especial para recibir vacuna contra covid-19

De acuerdo con médicos de IMSS y Sedena, los pacientes se deben presentar al lugar de la cita sin una alimentación especial previa, consumo de vitaminas o cuidados especiales

Los adultos mayores que reciban la primera dosis de la vacuna anti covid-19 de Pfizer la próxima semana, como lo tiene previsto el gobierno de México, no necesitarán una preparación especial, indicaron médicos consultados.

Se explicó que los pacientes se deberán presentar al lugar donde sean citados, sin una alimentación especial previa, consumo de vitaminas o cuidados especiales.

En los casos de padecer una enfermedad por la que estén recibiendo un tratamiento, eso va a ser registrado previamente a la aplicación de la dosis, pero ningún padecimiento está contraindicado.

Las fuentes consultadas, médicos que atienden covid en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes solicitaron no ser identificadas, explicaron que lo único que conocen de la estrategia fue lo explicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.

400 MIL VACUNAS

Este martes 12 de enero está anunciada y programada la llegada de un primer lote de más de 400 mil dosis de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante su gira de trabajo por el estado de Colima, este fin de semana, el mandatario informó que se está planeando el despliegue de 10 mil brigadas para iniciar con la vacunación de aproximadamente 15 millones de adultos mayores.

De acuerdo con la explicación del mandatario, las brigadas atenderán a este sector de la población que se ubique en comunidades remotas y, por lo mismo, se dificulte su desplazamiento.

Para el resto de población, se instalarán centros de vacunación en instalaciones de la Sedena y en hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron no tener conocimiento de esta parte de la estrategia, debido a que su labor está en la atención a pacientes, en camas generales y ventilación.