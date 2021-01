Toman protesta a Carolina Lara como presidenta de Fuerza Social por México en Sonora

Compartir ! tweet





Se autodescarto Ernestina para la Alcaldía; ve a Lamarque y a Salas con más posibilidades

“Ya me pre registré también –reeleccion a la Alcaldía–, afirma Sergio Pablo Mariscal Alvarado

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Tras de que Carolina Lara Moreno asumiera la dirigencia estatal de Fuerza Social por Mexico en Sonora, Gerardo Lara Madona, presidente nacional de este nuevo partido sea satélite de Morena.

“Las puertas de Fuerza Social por México están abiertas para todos”, dejó de en claro, ah, por cierto en Cajeme decenas de militantes han abandonado Morena en los últimos días para apoyar al ingeniero Rodrigo González como candidato de Fuerza Social por Mexico a la Alcaldía.

Después de tomarle la protesta a Carolina Lara, Islas Madona dijo: Todos los que han tenido la “cosquillita” de participar lo pueden hacer, sin distingos de haber participado en otros partidos”.

“Independientes, priistas, perredistas, verdes, naranjas, del trabajo, todos hacemos juntos la grandeza de México, por eso les hago un llamado a quienes quieran participar, que aquí estamos para recibirlos”, subrayó.

Por cierto, este gran proyecto político de su fundador Pedro Haces, es el de mayor crecimiento del total de tres de los nuevos partidos y va a presentar candidatos a varias gubernaturas con excelentes perfiles ganadores como en Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Chispas.

Entre tanto, mientras el alcalde Sergio Pablo Mariscal confirmó su interés por participar en los registros de Morena a la misma Alcaldía, la diputada Ernestina Castro de plano se autofescarto para el cargo.

“Yo me pre registré también, no descasrto esa posibilidad, no sabemos cómo estarán los escenarios, nosotros no controlamos esas cosas, lo que si es que levantamos la mano porque estamos en plena voluntad de poder seguir sirviendo, dijo Mariscal.

Por lo que toca a la diputada Ernestina Castro, ella descarta ir por esa candidatura y precisa que va por la reelección de Dioutada Local.

En entrevista ayer jueves, menciona al diputado federal Javier Lamarque y al director administrativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Andrés Salas, como los que más posibilidades tienen de ganar la candidatura.

Dijo que los que menos posibilidades tienen de alcanzar la candidatura son el ingeniero José Luis Pablos, el diputado Raúl Castelo Montaño, Omar Serna y el ingeniero Carlos Galindo, secretario de Desarrollo Urbano Municipal.

