Entrega Gobernadora obras, becas y apoyos en Altar, Oquitoa, Átil, Tubutama y Sáric

Compartir ! tweet





El trabajo del Gobierno del Estado no se detiene, afirma

Inició la entrega de 34 mil becas y estímulos educativos para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas

Altar, Sonora; enero 8 de 2021. El trabajo del Gobierno del Estado de Sonora no se detiene durante la pandemia por COVID-19 y respetando los protocolos sanitarios para prevenir contagios, seguimos con la atención cercana a las y los sonorenses de todos los municipios, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al iniciar la entrega de 34 mil becas y estímulos educativos para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas, así como de diferentes apoyos y obra pública a los habitantes de Altar, Oquitoa, Átil, Tubutama y Sáric.

En el marco de su gira número 442 por los municipios de Sonora, en su sexta vuelta al estado, la gobernadora Pavlovich inició la entrega de 34 mil 700 becas y estímulos educativos para estudiantes de educación primaria y secundaria de escuelas públicas, lo que representa una inversión superior a los 50 millones de pesos para apoyar a los estudiantes sonorenses y destacó que para este tipo de giras se toman todas las medidas, sin eventos protocolarios para garantizar también la salud de las y los ciudadanos.

“Con todas las medidas sanitarias, porque tenemos que seguir poniendo el ejemplo, pero el trabajo no se detiene, aquí estamos haciendo lo que nos corresponde, obviamente, sin grandes eventos, simplemente yendo a las casas a entregar apoyos, cubriendo todos los requerimientos debidos por la Secretaría de Salud, estamos viviendo tiempos muy difíciles en estos momentos de COVID, sin embargo, tenemos que seguir entregando cosas, cerca de la gente y ver cómo se encuentran ellos en el tema de salud”, aseveró.

En Altar, acompañada por Miguel Pompa, secretario de Gobierno, y Everardo Martínez Díaz, alcalde de este municipio, la gobernadora entregó tinacos, estufas ecológicas, estímulos educativos para primaria y secundaria pública, así como becas para el trabajo, de Icatson, además de silla de ruedas al señor José Martínez, estufa ecológica a la señora Rosalba Villalobos Chaparro y supervisó la obra de ampliación de red de alcantarillado sanitario en la colonia Buenos Aires.

Asimismo, inauguró una cancha de futbol rápido con un tiro a gol, instalaciones que servirán para el sano esparcimiento de las y los jóvenes de ese municipio, una vez que baje la contingencia sanitaria y se puedan realizar actividades deportivas y de esparcimiento.

En Oquitoa, entregó becas para primaria y secundaria, tinacos, estufas ecológicas y sillas de ruedas, ahí la gobernadora Pavlovich llamó a la población a no bajar la guardia y seguir con los cuidados sanitarios y añadió que al llegar la vacuna contra el COVID-19 a Sonora esta será aplicada, en una primera etapa, al personal de salud.

“Les quiero pedir a todos que se cuiden, esto no ha terminado, las vacunas van a llegar, pero van a llegar primero para las personas que trabajan en el sector salud, obviamente son los que tienen que tenerla primero, entonces yo les pido que se sigan cuidando, lamentablemente, los números son cada vez más duros, en todo el país y en todo el mundo”, aseveró.

Al continuar su gira de trabajo, en Átil y Sáric, la gobernadora Pavlovich visitó la casa de la señora María Inés Grijalva Peralta, a quien le entregó una estufa ecológica; en ambos municipios, otorgó becas para primaria y secundaria pública, tinacos y sillas de ruedas, becas de capacitación para el trabajo y estufas ecológicas, y recorrió el centro de Salud de Sáric donde felicito al personal que ahí presta sus servicios y en especial a médicos y enfermeras por su gran trabajo en bien de la ciudadanía.

Al recorrer las calles de Tubutama, entregó la obra de rehabilitación de la plaza principal, se dio a conocer la rehabilitación de un tramo de 16 kilómetros de la carretera que conecta a El Ocuca con los ejidos La Sangre, San Manuel, la Cuchilla y San José y se entregaron becas para alumnos de primaria y secundaria y de capacitación para el trabajo, así como sillas de ruedas.

Presentes: Las presidentas y presidentes municipales Luz Imelda Ortiz García (Oquitoa), Antonio Federico Celaya Urías (Átil), Miriam López Badilla (Tubutama) y Ranulfo López Peralta (Sáric). También, Yazmina Anaya Camargo, directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora; Ely Sallard Hernández, directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; y Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, coordinador general de Cecop.