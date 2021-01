Ante el alza de COVID-19 reitera Secretario de Salud disminuir la movilidad

Compartir ! tweet





Acciones contra contagios son permanentes hasta estar protegidos con vacuna

Hermosillo, Sonora; enero 8 de 2021. Ante la alza de contagios de COVID-19 en la entidad debido a que la población no reduce la movilidad y continúan realizándose fiestas y reuniones, la Secretaría de Salud hace el llamado a solo salir de casa a actividades esenciales para evitar que el virus siga propagándose.

El secretario de Salud en el estado, Enrique Clausen Iberri explicó que esta semana se observó un incremento notable en la cantidad de personas que acuden a los centros Anticipa de la entidad a consulta y comentó que en la unidad Arena Sonora se llegaron a realizar más de 300 pruebas en un día.

“Ya se están observando las consecuencias de las posadas y reuniones familiares de diciembre, a pesar de que no hemos dejado de insistir en que el distanciamiento social es la mejor vacuna”, resaltó.

No se debe esperar, dijo, a que las autoridades exijan se cumplan las medidas de protección ya que la ciudadanía debe poner de su parte al realizar las acciones de higiene tales como respetar el distanciamiento social, uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

Asimismo, recordó la importancia de acudir a recibir atención médica al observar síntomas como: dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o gusto, entre otros, ya que de tratarse de COVID-19 una atención a tiempo es primordial para un mejor diagnóstico.

Clausen Iberri explicó que el hecho de que en los próximos meses lleguen a Sonora las vacunas contra el virus no implica que se relajen las medidas, esto debido a que será un proceso largo y por etapas.

‘’Hay que tener paciencia y seguirnos cuidando mucho, no es momento de dejar el distanciamiento social, debemos seguir realizando las acciones de higiene hasta estar protegidos con la vacuna’’, puntualizó.