¡En Sonora las candidaturas de MORENA las decide México, Durazo no, “Bebo” Zatarain, Cuauhtémoc Galindo, María Dolores del Río no serán candidatos entre otros!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que que en Sonora la situación para MORENA cada día se la ponen mas difícil al candidato a la gubernatura del estado Lic. Alfonso Durazo, pues el comité ejecutivo nacional de MORENA ya le advirtió que así se arrimen los grandes personajes de la política sonorense y le den su adhesión al candidato y lo apoyen no habrá candidaturas a los puestos de elección popular para esa gente.

Como es el caso de María Dolores del Río, Carlos Ernesto Zatarian “El Bebo”, Cuauhtémoc Galindo entre otros muchos mas políticos sonorenses que pensaron que por el solo hecho de andar como chapulines y ser políticos reconocidos e irse apoyar con todo a Durazo ya tenían las candidaturas amarradas en sus respectivos municipios pues pa’tras los filders, no será así, no le dieron poder a Durazo para que pudiera él acomodar a alguno de sus nuevos adherentes a su campaña.

Así que para que vean que andar de chapulines de un partido a otro no siempre resulta positivo y se logra el objetivo de que si no me quieren aquí allá si y me dan lo que yo quiero, aquí queda claro que no siempre es así y ahí están las pruebas no podrán ser candidatos de elección popular todos los que se adhieran a Durazo en su campaña política.

Los puestos de elección ya están repartidos y no son para María Dolores del Río, ni para el “Bebo” Zatarain, ni para Cuauhtémoc Galindo ni para el que se quiera ir a MORENA por ser oportunista.

Así que lo único que Durazo les prometió y les están prometiendo es que si llega a ganar la gubernatura es acomodarlos en su gabinete del estado, así la cosas amigos lectores no hay candidaturas para los chapulines que se están brincando a MORENA, oportunidades pues, no serán candidatos en el 2021, el asunto es que el líder nacional de MORENA tiene muy controlado eso de las candidaturas y no esta dejando que Durazo ponga a nadie de sus confianzas como candidato en Sonora en las alcaldías, diputaciones federales y locales, es mas ni regidurías, así las cosas amigos lectores en MORENA y sus secuaces, y si no al tiempo amigos lectores.