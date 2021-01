¡En MORENA se enfrentan a Mario Delgado precandidatos, él les dice que les gana la ambición personal al judicializar la elección, no entienden de proyectos!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/ Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que deveras que andan con todo los morenistas, internamente se enfrentan a Mario Delgado líder nacional de MORENA, lo cuestionan y lo señalan de proteger las candidaturas que le ordena su jefe Marcelo Ebrard en inclusive lo retan legalmente al llevar las elecciones internas al poder judicial de la federación y eso pues no le gusto nada a Mario Delgado.

El líder nacional de MORENA salió rápidamente a señalar que todos los precandidatos que no fueron socorridos ni palomeados no entienden de proyectos políticos y de nación por eso quieren llevar las elecciones al TRIFE y eso no ayuda en nada al partido en el poder, también sentenció que no habrá marcha atrás, las ordenes que él dio y las instrucciones que ya giro así se quedaran así lloren y se revuelquen los que no fueron palomeados.

El asunto es que es un gran despapaye interno en el partido que llevo al poder a AMLO, andan agarrados del chongo todos contra todos, la verdad que ya no se sabe ni quien las da, pero en fin alguien debe de estar moviendo esa cuna para que la gran mayoría que no fueron palomeados se inconformen y le busquen bronca a Mario Delgado retándolo legalmente a que compruebe sus encuestas ante las autoridades federales del TRIFE, porque simple y sencillamente no le creen nada al líder nacional de MORENA, además lo acusan de estar favoreciendo únicamente a su gente con las candidaturas a su modo ya que habiendo muchos mejor posicionados él los hace a un lado y palomea a su gente.

Así están las cosas en MORENA, la gran verdad algo esta mal ahí y solo el tiempo lo dirá todo, muchos se atreven a decir que pagaran cara su osadía y que se cobraran las facturas en las próximas elecciones del 2021, donde lo enojados dicen que MORENA perderá la mayoría en el congreso de la unión y muchas gubernaturas, bueno pues que mal que anden de lo peor en MORENA agarrados del chongo por las candidaturas.

Y era de esperarse pues la gran mayoría son puros expriistas, expanistas, experedistas y extodo, por eso andan así todos contra todos en el país, y si no al tiempo amigos lectores.