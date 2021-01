Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

EL REGIDOR Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, envió a su equipo de activistas a la Plaza 18 de Marzo a manifestar su intención de contender por una Diputación Federal o una diputación Local por la coalición de MORENA-PT-PES, lo cual será inaceptable por su mala conducta como servidor público y, por ser un hombre esquizofrénico, misógino, sociópata y psicópata…- ESTE HOMBRE, no reconoce sus facultades y obligaciones de un regidor, las cuales se contemplan en el Reglamento Interior que expide el Ayuntamiento de Cajeme, las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes: Vigilar y atender el ramo de la administración municipal que conforme a sus disposiciones reglamentarias, les sea encomendado por el Ayuntamiento; II. Vigilar que los actos de la Administración Municipal, se desarrollen en apego a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal; III. Recibir y analizar los asuntos que les sean sometidos y emitir su voto, particularmente en las materias siguientes: a).- Los proyectos de acuerdo para la aprobación de los bandos, reglamentos, decretos y circulares de observancia general en el Municipio, que les sean presentados por el Presidente Municipal, los Síndicos, o los vecinos del municipio, cuidando que las disposiciones no invadan las competencias reservadas para el Estado o la Federación…- ESTAS OBLIGACIONES, el regidor se las ha pasado por el arco del triunfo, ya que en 2 años de administración, solo ha denostado y criticado el trabajo de sus compañeros, dejando en claro su rechazo a las disposiciones que por ley debe asumir como regidor…- LOS ACTORES POLITICOS del PRI, PAN, MC, PVEM, PRD, PT, MORENA y PES, ya conocen los protagonismos que acostumbra a realizar públicamente este desquiciado regidor “El Loco” Terán contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por ello, nadie se interesa en su perfil como posible aspirantes a la diputación Federal, diputación Local o a la Alcaldía de Cajeme…- LO QUE DEBE HACER este regidor-activista, es agarrar piedras para enfrentar lo que le viene en los próximos días, ya que será requerido por una autoridad competente, para que responda por los señalamientos que siguen en su contra…………..- TRASCENDIO, que el agente del Ministerio Publico, solicitará el video de la Sesión de Cabildo pasada, donde Arráyales “El Loco” Terán, exigió que fuera VOTADO un exhorto y se le enviará a Omar Serna, para que le otorgara el perdón a Miguel N su suplente y a Marcos N, quienes se encuentran detenidos en calidad de IMPUTADOS por el delito de EXTORSION, por esto, el ministerio público, solicitara envíe las imagen al secretario del H. Ayuntamiento, ya que bajo ninguna forma se debe coaccionar, intimidar o presionar a una víctima por ser un delito grave, utilizar al honorable Cabildo de Cajeme. Por lo tanto, esta acción intimidatoria será agregada a la carpeta de investigación , y no solo eso, sino que será llamado el Regidor Rosendo Arráyales a declarar debido a su insistencia y sus nexos con los presuntos extorsionadores, ya que su mismo suplente en una llamada a un medio de comunicación desde el CERESO, mención, que el regidor Arráyales era quien les daba la información y que la misma ERA DINERO…- ROSENDO ARRAYALES Y SU EQUIPOO, cada día los hunden más a Miguel y Marcos………….- ABOGADOS DE OMAR SERNA CORDOBA, se encuentran trabajando para que se agregue a la carpeta de investigación a Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, ya que se presume es uno de los actores intelectuales de este delito, por la filtración de información con fines de lucro, lo cual fue dicho por su propio suplente en un noticiero local vía telefónica desde el interior del CERESO…- SE DICE que por eso presiona a sus compañeros regidores y al propio alcalde, a que exhorte a Omar Serna a que otorgue el perdón, porque de lo contrario, su futuro, será ocupar una celda más en el cereso de Cajeme…- NO HAY QUE olvidar que su equipo de seguidores, destruyeron la fachada del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Cajeme, y la carpeta de investigación, ya lleva su curso contra quien o quienes resulten responsables por actos vandálicos contra un edificio de gobierno…- ESTE REGIDOR terminara huyendo. Digo, si no es que lo agarran antes de que se pele BALTAZAR…………..-

SI LOS ASTROS SE ALINEAN, el candidato a la alcaldía de Cajeme, podría ser Margarita Vélez de Mariscal, y si no, pues MORENA ya cuentan con un AS bajo la manga, sobre el perfil de José Carlos Galindo, a quien ya se le pidió se registrara como un posible candidato más….- Se sabe que hay otros aspirantes a este puesto de elección popular, pero el método de selección del candidato, se respetará, siempre y cuando se pongan de acuerdo en la mesa de negociaciones, para elegir la mejor carta y no caer en errores que haya que lamentar a futuro…- TODOS SON BUENOS, pero, por ahí me enteré, que a Carlos Galindo, el mero, mero, le pidió que se registrara como candidato a la alcaldía de Cajeme, lo que quiere decir que este empresario va en CABALLO DE HACIENDA…- PARA MI, si el candidato es mujer, que sea Margarita y si no es así, pues que sea José Carlos Galindo, ya que ambos son buenos amigos y podrían trabajar muy bien en equipo por el bien de la ciudanía y de MORENA…. ¡Veremos!………..-

POR OTRA PARTE, Rodrigo Bours Castelo, el candidato INDEPENDIENTE ya anda preparando su solicitud de registro a la candidatura a la alcaldía de Cajeme, la cual esta programada para su registro del 4 al 8 de abril, como fecha límite. Por lo pronto, se encuentra organizando las diputaciones federal y estatal, así como a su equipo de regidores, los cuales habrán de acompañarle en sus recorridos por cada rincón del municipio, para promover el voto ciudadano por cada sector del municipio. NO SE DESCARTA a los independientes como un fuerte equipo vencedor, lo cual, lo decidirá “EL VOTO CIUDADANO”…………- DE IGUAL MANERA, el candidato de la Alianza ciudadana, Lic. Ernesto “El Borrego” Gándara, se encuentra conformando su equipo de trabajo para salir a presentarlo a la gente de Sonora, ya que se ocupan nuevas estrategias empresariales que abonen al desarrollo económico, político y social de todas y todos los sonorenses. En los próximos días, anunciará las estrategias que habrán de seguir para esta campañas electorales, las cuales, todo hace indicar, serán con SUSANADISTANCIA para evitar el contagio del COVID 19…………-

ARRANCA PROCESO de revalidación vehicular 2021 en Agencias Fiscales…- La vigencia será del 1 de enero al 31 de Marzo…- LO MEJOR, amplían plazo para descuentos del 100 por ciento en recargos y multas vehiculares…- SIGUIENDO las indicaciones que marca el Comité Estatal de Salud, promoverán el uso de las tecnologías para que las y los sonorenses pueda pagar desde su oficina, casa o cualquier dispositivo móvil sus contribuciones fiscales…- TAMBIEN se ampliaron los pagos en línea para que, con solo presentar tú número de placas puedas pagar tu revalidación en tienda OXXO, gasolineras Redco, Arco, Tiendas Six, Banco Azteca, entre otras tiendas de autoservicio que han permitido este esfuerzo…- YA SABEN, A PAGAR SU RESPONSABILIDAD

