Concientiza SSP sobre accidentes fatales que puede ocasionar realizar disparos al aire

Compartir ! tweet





Se reitera el llamado a evitar uso de pirotecnia y efectuar disparos durante la celebración del fin de año

Hermosillo, Sonora; diciembre 30 de 2020.- La seguridad de las y los ciudadanos que celebran la llegada de un año nuevo, no puede resultar vulnerada por las personas que usan pirotecnia y realizan disparos durante la madrugada del 1 de enero, por ello, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora hace un llamado a los ciudadanos para abstenerse de realizarlos.

Jorge Andrés Suilo Orozco, coordinador estatal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana exhortó a las y los ciudadanos a no realizar esta práctica que pone en peligro la vida de las personas, ya sea de forma cercana o a causa de alguna bala perdida.

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y los grupos de “MAS en Whatsapp” estarán pendientes para atender los reportes que se generen por este motivo, durante la celebración del año nuevo”, dijo.

Suilo Orozco agregó que los disparos al aire pueden reportarse a la línea de emergencia 9-1-1, sin embargo, lo más conveniente es no hacerlo, ya que además altera la paz y tranquilidad de las familias en sus hogares.

“El 2020 fue un año difícil, donde nos tuvimos que quedar en casa, y ese es otro llamado, a no reunirse en fiestas, no aglomerarse, para no contagiarse de COVID; ahora no le sumemos el dolor de una tragedia como sería perder un familiar, un vecino, niños, por realizar hacer esto”, enfatizó.

Como recomendaciones generales, añadió que las personas que escuchen disparos, primero deben quedarse resguardados en el interior de sus hogares, no salir a ver qué es lo que está pasando, y llamar al 9-1-1.

Por último comentó, si es en el propio hogar donde está sucediendo el evento, tratar de alejarse, cuidar a los niños y por supuesto realizar la llamada pertinente, todo con el objetivo de evitar que se pierda una vida por estas malas prácticas.