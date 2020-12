EXCELENTES NOTICIAS PARA LOS MEXICANOS QUE CRUZAN LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS, YA NO NECESITARAN PERMISO PARA TODO EL ESTADO DE ARIZONA Y NUEVO MEXICO

Compartir ! tweet





El proyecto de ley de asignaciones federales amplía el turismo de México

Nuevo programa piloto proyectado para generar millones de dólares para la economía de Arizona

Cada año, miles de visitantes frecuentes, de bajo riesgo y de corta duración viajan de México a Arizona para hacer negocios, visitar a familiares y amigos o hacer compras en tiendas locales, gastando miles de millones de dólares. En la actualidad, los viajeros con tarjetas de cruce de frontera emitidas por los Estados Unidos no pueden viajar más allá de Tucson o Yuma. Esta legislación permitiría a los visitantes con la tarjeta viajar a cualquier lugar de Arizona y Nuevo México.

“Este programa piloto amplía la zona turística y de compras de Arizona para que los viajeros de negocios y de ocio puedan visitar y disfrutar de los muchos e impresionantes paisajes y experiencias de compras de calidad de Arizona, lo que a su vez beneficia a nuestra economía y a nuestras comunidades al generar mayores ingresos fiscales”, dijo el alcalde de Glendale Jerry Weiers, presidente de la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG). “Este programa es una ganancia para los turistas y la economía de Arizona y no podría haber llegado en mejor momento.”

MAG, que ha apoyado la extensión de la zona de viaje durante muchos años, ha recibido un fuerte apoyo para el esfuerzo de la delegación del congreso de Arizona, incluyendo a la senadora Kyrsten Sinema, el representante Greg Stanton, el representante David Schweikert y la representante Ann Kirkpatrick.

“La modernización y expansión de los viajes transfronterizos aprobados de Arizona y México fomenta los puestos de trabajo, promueve el comercio y expande las oportunidades económicas en todo nuestro estado”, dijo la senadora principal de Arizona Kyrsten Sinema.

“Nuestro estado se beneficia de muchas maneras de nuestra fuerte relación con México, y este programa piloto fortalecerá esos lazos”, dijo el representante Greg Stanton. “Este es un primer paso crítico para expandir la zona de viaje a aquellos con tarjetas de cruce de frontera válidas, y va a abrir Arizona a más negocios, más turismo y más oportunidades económicas”.

“El crecimiento económico de Arizona ha sido creado en gran parte por nuestro acogedor ambiente de negocios y la atracción turística”, dijo el Rep. Schweikert. “Al ampliar la accesibilidad para nuestros vecinos en México a través del estado continuaremos creciendo nuestra economía y ayudaremos a apoyar a las empresas locales, me complace ver esta legislación en el paquete final, y espero con interés ver el crecimiento económico que proporcionará a Arizona”.

“Como representante de un distrito que comparte la frontera con México, conozco de primera mano el impacto directo, real y positivo del intercambio transfronterizo en nuestra región”, dijo el Rep. Kirkpatrick. “Expandir la accesibilidad de nuestro estado a nuestros vecinos del sur enriquecerá nuestra industria turística, reforzará nuestra economía local y fortalecerá nuestra relación con México”. Me enorgullece haber trabajado con mis compañeros de la delegación de Arizona y mis colegas del Comité de Apropiaciones para que esta tan necesaria disposición se añada al paquete final”.

El turismo es la industria más grande de Arizona, con 194.000 puestos de trabajo en todo el estado, generando 26.500 millones de dólares en gastos directos de viajes y 3.780 millones de dólares en ingresos fiscales el año pasado. Un estudio de la Universidad de Arizona realizado a petición de MAG en 2015 encontró que la expansión de la zona fronteriza a todo el estado podría generar hasta 181 millones de dólares en gastos adicionales anuales, llevando el gasto total proyectado de los visitantes mexicanos a Arizona a casi 3,1 mil millones de dólares y un impacto total en los empleos de 31.766. Se esperaría que estas cifras aumenten cada año.

La medida cuenta con un amplio apoyo en todo el estado entre los numerosos asociados del MAG, incluidos los Consejos de Gobiernos y Organizaciones de Planificación Metropolitana de Arizona, la Cámara de Comercio de Arizona, el Consejo Intertribal de Arizona, la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona, la Asociación de Turismo y Alojamiento de Arizona y la ciudad de Nogales, Arizona.

Los solicitantes de tarjetas de cruce de fronteras (BCC) deben proporcionar huellas dactilares, fotografías, información sobre el empleo, una verificación de antecedentes de seguridad y una entrevista en persona. La BCC es una visa B-1/B-2 emitida exclusivamente a ciudadanos mexicanos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos e incluye un chip RFID. Los titulares de estas tarjetas también deben demostrar que tienen vínculos con México, incluso financieros, que los obliguen a regresar después de una estancia temporal en los EE.UU. Las sanciones por abusar de la visa incluyen la revocación de la BCC con una tasa, así como la pérdida del privilegio para la futura solicitud de la visa.