POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

No hay duda que los altos jefes de la 4T en Palacio Nacional y su gerente nacional de Morena siguen medrando y abusando con la contingencia del Covid 19.

Ayer ante el Consejo General del INE, varios partidos presentaron una grave denuncia contra el partido oficial a ese respecto.

Exhibieron un spot de Morena reproducido por los troles a sueldo que dice: La estrategia de vacunación contra el Covid 19 continua…Ya llegaron a México 42 mil 990 dosis más…

Cómo si Morena fuera una dependencia del Sector Salud, obvio que usa la vacuna con fines electorales.

El propio Amlo ha medrado y abusado con el dolor y el sufrimiento de miles de familias desde que a principios de la pandemia había dicho que está le había caído como anillo al dedo.

Ventajoso y abusivo como siempre, el Peje le solicitó hace dos semanas al INE y los partidos que cedieran sus espacios en radio televisión a spots sobre la prevención del Covid.

En lugar de eso, el tabasqueño le hubiera pedido a los concesionarios de radio y TV que de manera provicional regresaran los tiempos que les había cedido a principios del año.

O sea, en una absurda estrategia electoral Amlo quiso dejar a los partidos sin publicidad en esta época electoral mientras el seguiría dando rienda suelta a sus discursos y ataques a los partidos.

Un conocido analista político de la capital del país comentó hace días que Amlo no tiene llenadera en sus abusos y agandalles de todo tipo, sugiriendo que los partidos de oposición le hubieran agarrado la palabra pero a cambio de que suspendiera las mañaneras durante la veda electoral y que respetará la Ley Electoral, de no entrometerse en asuntos electorales.

En tanto, muy criticada ayer por rumbos del Ayuntamiento local la líder social y activista de Morena, Juanita Martínez Matuz, cuando para acelerar un trámite de un morenista en Inspeccion y Vigilancia exigió y gritó a los cuatro vientos: “Somos gobierno”.

“Vamos con el Secretario del Ayuntamiento”, le dijo a la persona, a lo mejor para no pagar el permiso, aunque con Saúl Benítez se iban a topar con pared, porque pagan porque pagan!

Algo raro está pasando en Morena, cada quien jala por su parte, grupitos por todos, picandose los ojos unos a otros y reclamando que el Ayuntamiento no apoya para el pago de la renta del céntrico edificio ni con los recibos de luz y agua. Que cinismo!

Pues antier Lunes el PT Estatal publicó su Convocatoria para el registro de aspirantes a las Acaldias, lo que en otras palabras significa que el Partido del Trabajo va solo sin alianza con Morena, lo que será un duro golpe para el partido oficial

Tambien Movimiento Ciudadano va solo en Cajeme y su candidato a la Alcaldía será el Lic. Abel Murrieta, y si alguien creé que tanto Jorgito Russo como Gustavo Almada están molestos, pues no.

En un mensaje de Watsap, Jorge nos dice: Alberto, yo y Gustavo estamos con Abel para la Alcaldía, y con Ricardo a la gubernatura hasta donde tope.