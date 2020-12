Politica Regional

Compartir ! tweet





Amlo, de mal y de malas; ni el teléfono le contesta a Mario Delgado; algo pasó

Que Mario Delgado instruyó a los alcaldes de Morena a buscar reelegirse si gustan

Gran paso daría la CATEM si logra afiliar a los miles de trabajadores de Altos Hornos de México

Reportan que el presidente López Obrador a andado de malas en los últimos días que es que varios asuntos no le han salido bien.

Primero, lo de las vacunas contra el Covid de Pfizer, afirmando que había mucho dinero para comprarlas.

Pero según se supo, Arturo Herrera le habría dicho que no había suficiente dinero en caja y que además lo de la compra no estaba en el Presupuesto .

Ya de pasadita, Amlo le dijo a Herrera que retrazara el anuncio sobre la inflación para evitar aumentos de precios, como si la inflacion fuera por decreto.

Durante el fin de semana, cuenta, no le tomaba el teléfono a Mario Delgado dizque porque estaba muy molesto ya que el morenito estaba cargado hacia sus favoritos a gobernadores, mejor dicho hacia los de Ebrard, como su amiga candidata de BCN.

Luego, ayer lunes, tal vez con el proyecto del Trabajo inesperado anuncio del fallecimiento de Armando Manzanero se salió de la Mañanera y ya no regreso.

Parece que las cosas no le han están saliendo bien al Peje ya que, ha trascendido, la Alianza PRI-PAN-PRD avanza sin freno en la mayoría de las encuestas en las quince gubernaturas en juego y en la mayoría de los 300 distritos electorales.

Y para cerrar con “broche de oro”, a su exdelfin o niño consentido Alfonso Durazo le está yendo como en feria, enterando de la encuesta de Televisa Sonora donde apenas alcanzó el 33 por ciento de las preferencias contra el 67 de Ernesto Gandara.

Ya en cuanto a las principales alcaldías, al parecer Mario Delgado también ordenó a las y los alcaldes morenistas de Sonora buscar la reelección si así lo consideran pertinentes.

Ah, pero que ellos, y ellas, pagarán sus campañas, de tal forma que en Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, ya la tendría amarrada; Celida en Hermosillo; la Chayito Quintero en Navojoa y Sara Valle en Guaymas.

Por cierto, ayer lunes a media mañana estuvo Andres Salas Sánchez en la Mesa Plural del Yori Inn y nos dijo que sigue en la búsqueda de consensos para disputar la candidatura de Morena a la alcaldia local. El Lic. Pedro Haro le hizo la misma pregunta y le respondió lo mismo.

Andres está aprovechando los 15 días hábiles de vacaciones para buscar consensos en ese sentido y regresar a su trabajo en la Secretaria de Proteccion Ciudadana del Gobierno Federal donde su relación con su jefe y amigo Manuel Espino Barrientos es muy buena.

Entre tanto, ayer temprano en el programa de noticias y comentarios La Hoja, de Claudia Pérez, el comentarista de Hermosillo, Arturo Ballesteros, tartamudeo a la pregunta de una radioescucha que le dijo que Chuy Félix Holguín sería el excelente candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Cajeme.

Y es que Arturo repitió lo que escribió el domingo domingo en su columna dominical, de esa alianza no gana en Cajeme ni con Armando Alcala, Anabel Acosta, Omar Guillén no con el Roger.

Claudia Pérez comentó que cada eleccion siempre se menciona a Chuy Félix Holguín por qué tiene arrastre popular. Si, dijo Ballesteros, pero ahora no ha dicho nada.

En otros temas, importante paso está a punto de dar la CATEM del senador Pedro Haces con el posible ingreso de miles de trabajadores de Altos Hornos de Mexico a su organización; bonito mensaje navideño le envío a su gran amigo Catarino Villegas Alvarado.