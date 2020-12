Compartir ! tweet





Morena, PT y PVEM irán con candidatos propios a la Alcaldía de Cajeme; Fidelito Covarrubias va por el Verde

De ser “Ciudadano” el candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Cajeme, sería JFH

Sin descartarse que el propio Amlo este detras de las protestas de Morenistas para que se vayan a FSM

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Todo indica que a nivel local no habrá alianzas de Morena ni con el PT ni con el PVEM para la Alcaldía de Cajeme y lo mismo pudiera darse en otras plazas importantes.

Al interior del Verde y del Partido del Trabajo no confían absolutamente para nada en Morena, y aunque a nivel Gubernatura solo está garantizada la alianza Morena-Verde, en las alcaldías es distinto.

De ganones, gandallas, comesolos y soberbios no bajan a los morenistas. Alguien me dijo que preferible hacer alianza con el diablo que con Morena, en los municipios.

Ayer martes a media mañana se vio al joven dirigente del PVEM, Lic. Fidel Covarrubias Miranda, por rumbos del Ayuntamiento, dicen, para tramitar su carta de residencia.

El Fidelito, como le dicen sus amigos, va a registrar su candidatura por el Verde a la Alcaldía, y así por el estilo muy seguramente por el PT lo hará el Diputado Orlando Siri Salido.

Por Morena quien sabe que irá a pasar, eso sí, Alfonso Durazo será el encargado de escoger a la mejor carta por la Alcaldía que también le de votos a él. Con Javier Lamarque descartado cualquiera pudiera ser. Hasta darse el escenario de la reelección del maestro Sergio Pablo Mariscal.

Por el lado de la alianza PRI-PAN-PRD, aquí en Cajeme le tocará al tricolor la propuesta, y como al parecer será “ciudadano” a lo mejor quedan fuera los más sonantes tricolores como Armando Alcalá y Anabel Avises Islas.

Y es que se habla de negociaciones de muy alto nivel que lleva Bulmaro Pacheco Moreno por encargo directo de Ernesto Gandara.

Bulmaro amarro la presencia del borrego Gandara a una charla-cafe el 6 de Enero con los integrantes de la mesa cafetera del Yori Inn donde Bulmaro estuvo la semana pasada.

Se maneja la posibilidad de que la candidatura ciudadana de esa alianza la encabece el ex alcalde Jesús Félix Holguín, me dijo ayer el Licenciado David Chávez, pues al margen de haber sido exalcalde por el PRI y luego por el PAN, tiene muchos amigos en ambas estructuras partidistas, y en cuanto al PRD, Jesús Zambrano es su gran amigo, como también el profe Castro Cossío.

En temas nacionales, dicen que desde Palacio Nacional salen las órdenes para desestabilizar la mayoría de los procesos internos o de encuestas para las candidaturas a los gobiernos estatales.

Ahí está el caso de Guerrero que con cualquier cerillo eso ardería, y Félix Salgado Macedonio es experto en eso, aunque él era el favorito, Mario Delgado invento la famosa encuesta a favor de Luis Amilcar, ex superdelegado federal.

Pudiera ser que la jugada de has divisiones y desbandada sean instigadas por debajo de la mesa por el mismo Peje para reforzar al Partido Fuerza Social por México de su gran amigo Pedro Haces.