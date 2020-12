Guardar distancia con nuestras familias es el mejor regalo esta navidad: Química de Anticipa

Compartir ! tweet





Al igual que sus compañeros, en estas fechas decembrinas estará atendiendo a sospechosos de COVID-19

Hermosillo, Sonora; diciembre 22 de 2020. Brenda Venancio Valente, química de la Unidad Anticipa de la Arena Sonora, al igual que sus compañeros, pasará las fechas decembrinas atendiendo a sospechosos de COVID-19, por lo que hace un llamado a la población a no dejar las medidas preventivas contra contagios.

Brenda compartió que es un orgullo pertenecer al equipo de la Arena Sonora, que durante esta pandemia atienden a cientos de personas que acuden en busca de atención médica contra el coronavirus.

“Es distinto pasar estas fechas en situación de pandemia, al no poder estar con nuestras familias, pero es muy importante que nos mantengamos en aislamiento, guardemos la distancia, ya que es la mejor manera de cuidar a nuestra familia”, declaró.

Mencionó que es muy importante cuidarse, realizar todas las medidas preventivas para cuando la población esté protegida del virus con la vacunación se pueda disfrutar de la familia.

‘’Que tú te aísles, que tú guardes la distancia es la única manera en la que vas a poder proteger a tu familia y la vas a poder seguir disfrutando más adelante’’, compartió.

Venancio Valente recomendó a la población no visitar a los adultos mayores, quedarse solamente con sus familias de casa y valorar cada momento que se está viviendo ayudando a que esto vaya disminuyendo poco a poco.

‘Esta es la mejor manera en que se puede demostrar el amor a la familia’’, recalcó.

Para concluir señaló la importancia de mantenerse en aislamiento y siguiendo la regla de tres: uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.